19. edycja Festiwalu Filmów Afrykańskich AFRYKAMERA już od 29 listopada

Prezentujemy najciekawsze tytuły tegorocznego festiwalu:

Filmy to nie wszystko!

W programie 19. edycji Afrykamery zaprezentowane zostaną 32 filmy, w tym pełnometrażowe fabuły, dokumenty oraz filmy krótkometrażowe. Pokazy odbywać się będą w Kinie Atlantic, Kinie Wisła, Kinie Amondo oraz w Państwowym Muzeum Etnograficznym. Projekcjom towarzyszyć będą spotkania z twórcami i panele dyskusyjne.Intymny dokument o życiu i twórczości Zanele Muholi , uznanej i cenionej południowoafrykańskiej fotografki i lesbijki. Film ukazuje wyzwania, z jakimi mierzą się czarne lesbijki we współczesnej Republice Południowej Afryki. Obraz zabiera widza za kulisy procesu twórczego, ukazując jednocześnie trudne środowisko, w którym Muholi musi się poruszać, aby jej pełne ekspresji fotografie ujrzały światło dzienne.Cheryl pracuje w wypożyczalni video, a w czasie wolnym kręci filmy. Jej najnowszy dokument poświęcony jest Fae Richards zwanej Watermelon Woman, zapomnianej aktorce z lat 30-tych XX wieku, grającej głównie role "mamki". Cheryl krok po kroku odkrywa kolejne sekrety z życia legendy.Dokument o grupie osób transpłciowych i homoseksualnych w kontekście religii voodoo. Zestawienie tych dwóch światów wprowadza widza w wyjątkowy świat, w którym przemilczane kwestie społeczne znajdują ujście – czasem w pełnej ekstrawagancji teatralności, a czasem w głębokim emocjonalnym wyrazie. Voodoo staje się przestrzenią wyzwolenia i ekspresji, w której każdy – niezależnie od orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej – może znaleźć spokój i ukojenie.Shula znajduje na pustej drodze ciało wujka. Podczas ceremonii pogrzebowej, na wierch wychodzą niewygodne rodzinne sekrety. Produkcja ze studia A24, film otrzymał nagrodę za reżyserię podczas MFF w Cannes w ramach sekcji Un Certain Regard.Historia pewnej rodziny, których życie do góry wywróci… czerwona sukienka. Travis właśnie wyszedł z więzienia, jego żona ma wziąć udział w przesłuchaniu do roli Tiny Turner, a ich nastoletnia córka jest zagrożona wydaleniem ze szkoły… ale to tylko tło, bo film opowiada o akceptacji własnej seksualności, zmaganiu się ze wstydem i uprzedzeniami innych.Film wprowadza uczestników w świat kultury ballroomu w Rio de Janeiro. To spektakl pełen barw i dźwięków, forma sztuki i miejsce bezpiecznej ekspresji dla społeczności queer. Uczestnicy wydarzenia przebierają się i wcielają w zupełnie nowe osobowości, jednocześnie rywalizując ze sobą. Dokument przedstawia osobiste historie uczestników i pokazuje krótkie wstawki historyczne prezentujące ewolucję kultury ballroomu.Manga i Sori, dwaj młodzi mężczyźni kochają zakazaną miłością. Rodzice obu chłopców ostrzegają ich przed związkiem, a ci decydują się nie spotykać. Obaj zaczynają chorować, choć rodziny próbują „leczyć” homoseksualizm synów i choć każdy z nich podejmuje próbę stworzenia trwałego związku z kobietą. Ostatecznie Manga i Sori odnajdują się ponownie i akceptują swoją miłość jako przeznaczenie.Pierwszy pełnometrażowy film poruszający temat homoseksualizmu w Afryce sub-Saharan Africa. To współczesna afrykańska reinterpretacja ponadczasowego konfliktu między miłością a społecznymi konwenansami, znanego z historii Romea i Julii.Rico wraz z matką mieszka w małym portowym miasteczku na wybrzeżu Haiti. Podczas corocznych obchodów karnawału, pomimo ostrzeżeń matki o niebezpieczeństwach, wymyka się nocą, by zobaczyć na własne oczy legendy, które ożywają w maskach i kostiumach uczestników zabawy. Wszystko wydaje się pełne magii i fascynujące, aż do momentu, gdy chłopiec wraca do domu i zastaje swoją ukochaną matkę w trakcie napaści.Po piętnastu latach od ucieczki ze swej rodzinnej wioski w Nigerii, Kambili wraca do domu na zaproszenie siostry. Tu spotyka swojego dawnego ukochanego. Czy uda mu się odzyskać miłość, czy też ulegnie homofobii i zdradzi swoją tożsamość?Rodzina uciekająca przed politycznym chaosem w Ghanie, wywołanym przez ujawnienie korupcji przez Samuela, próbuje znaleźć spokój w Holandii. Po tygodniach spędzonych w ośrodku dla imigrantów otrzymują wreszcie własne miejsce – ale czy to na pewno bezpieczna przystań? Gęsta, pełna napięcia atmosfera narasta z każdą sceną, prowadząc bohaterów i widzów na krawędź szaleństwa. To przerażająca historia o życiu w cieniu dyskryminacji, gdzie samą grozą staje się codzienna walka o przetrwanie.W ramach 19. Edycji Afrykamery odbędzie się szereg wydarzeń towarzyszących. 30 listopada w Państwowym Muzeum Etnograficznym w świat ballromu przeniesie nas AfryKiki Balroom, organizowany we współpracy z sudańskim twórcą Deri’m Louboutin West. Impreza skoncentruje się na kulturze ballroomu, tworząc przestrzeń do celebracji czarnej queerowej tożsamości. Tego samego wieczoru w Klubie Jasna 1 odbędzie się trzecia edycja AFreaks – wydarzenia muzycznego, promującego afrykańską scenę elektroniczną i eksperymentalną. W programie niekonwencjonalne, często drapieżne i zaskakujące brzmienia na przecięciu takich gatunków jak gqom, kuduro, techno trap, avant pop czy muzyka eksperymentalna.W dniach 1-6 grudnia w Kinie Amondo, który jest jednocześnie Klubem Festiwalowym AfryKamery, odbędzie multidyscyplinarna wystawa "I Didn’t Come From Outer Space. I Came From The Future" – pod kuratelą kenijskiej artystki Amy N. Muhoro.----------------------------------------------------------------------------Festiwal Filmowy AFRYKAMERA został zapoczątkowany w 2006 roku przez Fundację FilmGramm we współpracy z Ambasadą Republiki Południowej Afryki. Od tego czasu zyskał pozycję pierwszego i największego afrykańskiego festiwalu filmowego w Europie Środkowo-Wschodniej, prezentując szeroką gamę afrykańskich filmów oraz promując afrykańską kulturę, sztukę i muzykę. Tegoroczna queerowa tematyka Festiwalu wpisuje się w globalną dyskusję o tożsamości i społecznych przemianach. Celem Festiwalu jest ukazanie dekolonialnej i afrofuturystycznej perspektywy, zakłócającej obecnie panujące status quo.