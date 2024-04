2. Festiwal Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni LET'S DOC

Kino dokumentalne, w przeciwieństwie do koloryzowanych treści w mediach społecznościowych, otwiera oczy młodej ą widowni na prawdziwe życie. Jest to nie tylko okazja do refleksji nad światem, lecz także do zrozumienia i empatycznego spojrzenia na różnorodność ludzkich doświadczeń. Obserwując wyzwania bohaterów przedstawianych na festiwalu dokumentów, młodzi widzowie przeglądają się w ekranie jak w lustrze, próbując zrozumieć otaczający nas świat i znaleźć rozwiązania dla siebie.W ramach tegorocznego festiwalu, przygotowano bogatą paletę filmów, które skupiają się na życiu nastolatków i ich codziennych doświadczeniach. Ciekawym zestawieniem są filmy „Ostatnia pieśń z Kabulu” i „Linda i Irina”, które w sposób poruszający ukazują różne aspekty życia młodych ludzi w obliczu trudnych wyzwań. „Ostatnia pieśń z Kabulu” przenosi nas do Afganistanu pod panowaniem Talibów, gdzie młode muzykantki muszą zmierzyć się z brutalnymi zakazami i przemocą, które zagrażają ich pasji i wolności. Natomiast „Linda i Irina” przedstawia historię dwóch najlepszych przyjaciółek, mieszkających we Francji i stawiających czoła zmianom oraz ważnym życiowym decyzjom, które wpływają na ich relacje i przyszłość.Spośród szerokiej gamy filmów prezentowanych na festiwalu, warto również zwrócić uwagę na zestawienie „Hormony” i „ Moja siostra ”, które dotykają delikatnych tematów związanych z dojrzewaniem i relacjami rodzeństwa. „Hormony” rzuca światło na różne doświadczenia związane z antykoncepcją hormonalną, podczas gdy „Moja siostra” opowiada poruszającą historię artystycznie uzdolnionej nastolatki, która zmaga się z uzależnieniem od narkotyków i której brat dokumentuje tę walkę.Nie zabraknie również filmów poruszających kwestie społeczne i polityczne, takich jak „Neurotypy”, który przedstawia historię młodej dziewczyny w spektrum autyzmu, walczącej o swoje prawa i aktywnie angażującej się w walkę o sprawiedliwość społeczną.Festiwal LET'S DOC nie tylko inspiruje młodych ludzi do poszerzania horyzontów i zrozumienia świata, lecz także zachęca ich do aktywnego udziału w życiu społecznym. Każdy film prezentowany na tym wyjątkowym festiwalu to nie tylko opowieść, to także impuls do refleksji, dyskusji i działania. Prelekcje, dyskusje lub spotkania z gośćmi przy każdej projekcji sprawiają, że festiwal jest też przestrzenią, w której młodzież może odkrywać siebie i świat w autentyczny i inspirujący sposób.Organizatorzy w ramach festiwalu zapraszają też dzieci wraz z opiekunami na specjalne warsztaty rodzinne. Dodatkowo nauczyciele mogą rezerwować warsztaty i pokazy szkolne dla swoich uczniów i uczennic.