2019 był przełomowym rokiem dla kobiet w kinie

"Kapitan Marvel", reż. Anna Boden, Ryan Fleck

Pracujące w przemyśle filmowym kobiety miały najlepszy rok w historii, dowodzi raport opublikowany przez Uniwersytet San Diego. Badanie nazywane potocznie "celuloidowym sufitem" jest aktualizowane co roku, to jego 22. edycja.Z materiału wynika, że w 2019 kobiety stanowiły 20% wszystkich reżyserów, scenarzystów, producentów, montażystów i operatorów pracujących przy 100 najbardziej kasowych filmach roku (mowa o amerykańskim box-offisie). To poprawa po 16% z 2018 roku.Jeśli poszerzyć zakres badanych filmów do najpopularniejszych 250 lub 500, procent rośnie: wynosi odpowiednio 21% i 23%.Raport wylicza też procenty w konkretnych grupach zawodowych. Przy 250 najbardziej kasowych filmach roku pracowało 13% reżyserek, 19% scenarzystek, 27% producentek, 23% montażystek, 5% operatorek., skomentowała wyniki autorka badania, doktor Martha Lauzen, dyrektorka uniwersyteckiego Centrum Badań nad Kobietami w Filmie i Telewizji.Pełen raport znajdziecie TUTAJ