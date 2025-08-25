Newsy Filmy Box office Box office USA: Netflix z pierwszym numerem jeden w historii
Filmy / Box office

Box office USA: Netflix z pierwszym numerem jeden w historii

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Box+office+USA%3A+Netflix+z+pierwszym+numerem+jeden+w+historii-162595
Box office USA: Netflix z pierwszym numerem jeden w historii
Netflix od lat podkreśla, że dystrybucja kinowa filmów nie jest i nigdy nie będzie jego biznesowym priorytetem. Być może miniony weekend zmieni jednak nastawienie włodarzy platformy streamingowej. Po raz pierwszy w historii film Netfliksa zadebiutował bowiem na szczycie amerykańskiego box office'u.     

K-pop górą



"K-popowe łowczynie demonów" potrzebowały tylko dwóch dni, by zarobić 18 milionów dolarów. Wynik ten jest tym bardziej imponujący, że animację Chrisa Appelhansa od dwóch miesięcy można oglądać w streamingu. W dodatku film rozpowszechniany był w kinach na zaledwie 1700 kopiach (dla porównania pozostałe tytuły na podium miały ich ponad dwa razy więcej).

Na drugim miejscu zestawienia znalazł się lider minionych dwóch weekendów. Horror "Zniknięcia" zarobił od piątku do niedzieli 15,6 mln dolarów, zaś łącznie na jego amerykańskim koncie znajduje się w tej chwili 115,8 mln. Po dodaniu wpływów z zagranicznych kin otrzymamy 199,4 mln. Znakomity wynik jak na produkcję z 38-milionowym budżetem.  


Pierwszą trójkę zamyka "Zakręcony piątek 2". Nakręcony po latach sequel komedii Disneya uzbierał w miniony weekend 9,2 mln. Od premiery film zarobił w USA 70,5 mln dolarów. Przypomnijmy, że oryginał z 2003 roku mógł pochwalić się przychodem w wysokości 110, 2 mln. 

Zgodnie z oczekiwaniami czarna komedia "Honey Don't" nie zdołała przyciągnąć przed ekrany szerokiej publiczności. Kosztujący 20 milionów dolarów film Ethana Coena zgarnął na starcie zaledwie 3 miliony. Niemniej jest to wynik o 600 tysięcy lepszy od debiutu zeszłorocznego "Żegnajcie laleczki", czyli poprzedniego dzieła tego reżysera, w którym główną rolę również zagrała Margaret Qualley.    

Gwiazdorska obsada (Sydney Sweeney, Ana de Armas, Jude Law, Vanessa Kirby) nie pomogła filmowi "Eden". Nowy obraz 2-krotnego laureata Oscara Rona Howarda czekał na premierę blisko rok i ostatecznie zarobił na otwarcie zaledwie milion dolarów przy 55 milionach budżetu.  


Box office USA: 22-24 sierpnia 2025



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1
K-popowe łowczynie demonów$18,0$18,011700
2Zniknięcia$15,6 $115,833631
3Zakręcony piątek 2$9,2$70,533675
4Fantastyczna 4: Pierwsze kroki$5,9$257,253190
5Pan wilk i spółka 2$5,1$66,143288
6Nikt 2$3,7$16,523282
7Superman$3,4$346,972388
8Honey Don't!$3,0$3,011317
9Naga broń$2,95$47,542776
10Jurassic World: Odrodzenie$2,1$335,582100

W przyszły weekend o zawartość portfeli widzów powalczą m.in. czarna komedia "Państwo Rose", sensacyjny "Złodziej z przypadku" oraz krwawy "The Toxic Avenger".

Powiązane artykuły Zniknięcia

Zobacz wszystkie artykuły

K-popowe łowczynie demonów  (2025)

 K-popowe łowczynie demonów

Zniknięcia  (2025)

 Zniknięcia

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

EnergaCAMERIMAGE 2025: Mamy plakat tegorocznej edycji!

Gry

“Blood of Dawnwalker” – Twórcy zdradzili nowe szczegóły i inspiracje "Falloutem"

Gry

World of Tanks Heat – hero shooter z czołgami. Pierwsze wrażenia z gry!

Filmy

Maciej Kawulski jak Christopher Nolan i Denis Villeneuve

23 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Gdynia Dzieciom: Polskie Kino Młodego Widza na FPFF

Filmy

Kumail Nanjiani: "Myślałem, że spędzę w Marvelu dekadę"

17 komentarzy
Filmy

To dlatego David Corenswet zagrał Supermana

5 komentarzy