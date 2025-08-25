Box office USA: Netflix z pierwszym numerem jeden w historii

Netflix od lat podkreśla, że dystrybucja kinowa filmów nie jest i nigdy nie będzie jego biznesowym priorytetem. Być może miniony weekend zmieni jednak nastawienie włodarzy platformy streamingowej. Po raz pierwszy w historii film Netfliksa zadebiutował bowiem na szczycie amerykańskiego box office'u.
K-pop górą
"K-popowe łowczynie demonów
" potrzebowały tylko dwóch dni, by zarobić 18 milionów dolarów. Wynik ten jest tym bardziej imponujący, że animację Chrisa Appelhansa
od dwóch miesięcy można oglądać w streamingu. W dodatku film rozpowszechniany był w kinach na zaledwie 1700 kopiach (dla porównania pozostałe tytuły na podium miały ich ponad dwa razy więcej).
Na drugim miejscu zestawienia znalazł się lider minionych dwóch weekendów. Horror "Zniknięcia
" zarobił od piątku do niedzieli 15,6 mln dolarów, zaś łącznie na jego amerykańskim koncie znajduje się w tej chwili 115,8 mln. Po dodaniu wpływów z zagranicznych kin otrzymamy 199,4 mln. Znakomity wynik jak na produkcję z 38-milionowym budżetem.
Pierwszą trójkę zamyka "Zakręcony piątek 2
". Nakręcony po latach sequel komedii Disneya uzbierał w miniony weekend 9,2 mln. Od premiery film zarobił w USA 70,5 mln dolarów. Przypomnijmy, że oryginał z 2003 roku mógł pochwalić się przychodem w wysokości 110, 2 mln.
Zgodnie z oczekiwaniami czarna komedia "Honey Don't
" nie zdołała przyciągnąć przed ekrany szerokiej publiczności. Kosztujący 20 milionów dolarów film Ethana Coena
zgarnął na starcie zaledwie 3 miliony. Niemniej jest to wynik o 600 tysięcy lepszy od debiutu zeszłorocznego "Żegnajcie laleczki
", czyli poprzedniego dzieła tego reżysera, w którym główną rolę również zagrała Margaret Qualley
.
Gwiazdorska obsada (Sydney Sweeney
, Ana de Armas
, Jude Law
, Vanessa Kirby
) nie pomogła filmowi "Eden
". Nowy obraz 2-krotnego laureata Oscara Rona Howarda
czekał na premierę blisko rok i ostatecznie zarobił na otwarcie zaledwie milion dolarów przy 55 milionach budżetu.
Box office USA: 22-24 sierpnia 2025
| #
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|K-popowe łowczynie demonów
|$18,0
|$18,0
|1
|1700
|2
|Zniknięcia
|$15,6
|$115,8
|3
|3631
|3
|Zakręcony piątek 2
|$9,2
|$70,5
|3
|3675
|4
|Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
|$5,9
|$257,2
|5
|3190
|5
|Pan wilk i spółka 2
|$5,1
|$66,1
|4
|3288
|6
|Nikt 2
|$3,7
|$16,5
|2
|3282
|7
|Superman
|$3,4
|$346,9
|7
|2388
|8
|Honey Don't!
|$3,0
|$3,0
|1
|1317
|9
|Naga broń
|$2,95
|$47,5
|4
|2776
|10
|Jurassic World: Odrodzenie
|$2,1
|$335,5
|8
|2100
W przyszły weekend o zawartość portfeli widzów powalczą m.in. czarna komedia "Państwo Rose
", sensacyjny "Złodziej z przypadku
" oraz krwawy "The Toxic Avenger
".