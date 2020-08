21. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu – edycja hybrydowa

Festiwal w internecie

Wirtualni goście

LAF-owe cykle

Przedpremiery na 21. LAF

Na początek i na koniec

Wydarzenia towarzyszące

All You Need Is LAF

Blisko 180 projekcji filmowych, w tym pokazy przedpremierowe, spotkania z twórcami i Warsztaty Kultury Filmowej. Po raz 21. w Zwierzyńcu na Roztoczu, od 7 do 16 sierpnia 2020 roku, odbędzie się Letnia Akademia Filmowa. W tym roku – z powodu pandemii i obostrzeń sanitarnych – zdecydowana większość projekcji filmowych, prelekcji, warsztatów i spotkań z artystami odbędzie się on-line. Do Zwierzyńca zapraszamy na pokazy plenerowe na dziedzińcu historycznego Browaru. Dodatkowo ze Zwierzyńca nadawać będzie telewizja festiwalowa.W ubiegłym roku świętowaliśmy jubileuszową, dwudziestą edycję festiwalu. Nikt nie spodziewał się, że 21. Letnia Akademia Filmowa również okaże się odsłoną wyjątkową, ale tym razem za sprawą pandemii i jej wpływu na naszą codzienność i na wakacyjny odpoczynek. W ciągu ostatnich miesięcy zmienił się rynek filmowy i festiwalowy, a wprowadzony reżim sanitarny sprawił, że z troski o bezpieczeństwo i wygodę widzów LAF postanowiliśmy zdecydowaną większość projekcji i spotkań przenieść do internetu.– mówi Joanna Trębowicz, dyrektorka festiwalu. -Na specjalnie powstałej dla LAF platformie vod.laf.org.pl będziemy mogli zobaczyć większość tegorocznych festiwalowych filmów. Większość z nich będzie dostępna po zakupie biletu przez cały czas trwania festiwalu, a tylko część będzie możliwa do obejrzenia według podanego harmonogramu. Jedyne projekcje plenerowe, które będą realizowane na terenie zabytkowego browaru w Zwierzyńcu, to filmy w cyku Kino Nocne (codziennie o 22.00).W tym roku w internecie (na platformie, ale też w mediach społecznościowych) dostępne będą spotkania z twórcami, prowadzone przez dyrektora artystycznego LAF i dziennikarza radiowej Trójki Ryszarda Jaźwińskiego oraz przez krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego. Nie zabraknie – to ważny, edukacyjny rys Akademii – prelekcji do wybranych filmów oraz wstępów do cykli, w czym prym wiedzie twórca LAF i jej wieloletni Rektor Piotr Kotowski. Marek Lechki – to jedni z wirtualnych gości Letniej Akademii Filmowej. Nowością 21. edycji wydarzenia będzie cykl "Wajda School na LAF", w ramach którego zaprezentowane zostaną najpierw najciekawsze produkcje studentów i absolwentów szkoły, a po projekcjach rozmowy z artystami. Wszystkie wywiady będą dostępne zarówno na platformie vod.laf.org.pl, jak i na kanale Youtube oraz na profilu LAF na Facebooku.Letnia Akademia Filmowa to kilkanaście cykli, w których odpowiednie propozycje powinni dla siebie znaleźć zarówno miłośnicy kina polskiego, jak i światowego, fani horroru, produkcji muzycznych, klasyki czy najmłodsi widzowie. I tak pojawią się "Filmy w sieci", "Klubowy karnet", "Strachy na LAF-y", "Król LAF", "W polskim obiektywie" czy "Łukasz Maciejewski zaprasza".W tym roku udamy się w podróż do Skandynawii. W cyklu "Jak ogień i woda" pokażemy kilka nowości, m.in. "Nadzieję" w reż. Marii Sødahl ze Stellanem Skarsgårdem w roli głównej, obraz, który zdobył Label Europa Cinemas na tegorocznym Berlinale, czy rewelację z festiwalu Sundance "Nie tak miało być" Amandy Kernell . Standardowo już nasze filmowe szlaki powędrują też do Niemiec i Francji. Zaproponujemy widzom zarówno te nowsze, jak i reprezentujące starszą kinematografię tytuły.Podczas LAF-u nie może zabraknąć także klasyki. Tym razem skupimy się na kinematografii Claude Sauteta Davida Lyncha i krótkich metrażach Bustera Keatona . Z kolei cykl "Strachy na LAF-y" to niemal same przedpremiery. Kilkanaście tytułów, wśród których znajdą Państwo jeden z najlepiej ocenianych horrorów tego roku " Funhouse Jasona Williama Lee czy "Chimerę" Mauricea Haeemsa . "Z list przebojów" to propozycja skupiająca całkiem pokaźne grono filmów muzycznych – tych klasycznych, jak i nowości. Przedpremierowo obejrzymy w nim " La Bolduc " czy " Days of Power ".W tym roku, mimo niesprzyjających warunków dla rozpowszechniania kinowych i festiwalowych nowości, mamy prawie 40 projekcji przedpremierowych.Na uwagę zasługują chociażby: "Słoń i motyl" (belgijski film, który został wyprodukowany przez braci Dardenne i Martina Scorsese ), "Don Gilliam i olbrzymy" (z Terrym Gilliamem i Adamem Driverem), "Trash Fire" (najnowsza niszowa produkcja Richarda Batesa Jr., która wygrała Boston Underground Film Festival), familijny "Abe" (niezależny film z USA z hipnotyzującą muzyką w tle), holenderski dokument "Świat według kota", "Rozgwiazdę" (jeden z ciekawszych i ambitniejszych debiutów na amerykańskiej scenie kina niezależnego 2018 roku, w którym A.T. White odważnie miesza filmowe gatunki) czy "Bądź sobą, czyli nieopowiedziana historia Alice Guy-Blaché" (dokument Pameli B. Green o pionierce kinematografii, uznawanej za pierwszą reżyserkę w historii X Muzy).Tegoroczną 21. LAF oficjalnie rozpocznie przedpremierowa projekcja najnowszego obrazu Roya Anderssona (znanego LAF-owiczom z " Gołąb przysiadł na gałęzi i rozmyśla o istnieniu "). Film " O nieskończoności " to wzruszająca refleksja nad ludzkim życiem, z całym jego pięknem, okrucieństwem, blaskiem i banałem. Film zdobył Srebrnego Lwa za reżyserię na ostatnim MFF w Wenecji. Na zakończenie LAF pokażemy " Złe baśnie ". To szwajcarsko-włoska produkcja duetu braci Damiano DInnocenzo i Fabio Roberto D'Innocenzo , nagrodzona Srebrnym Niedźwiedziem tegorocznym Berlinale.Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa w swojej formule, ale to nie sprawia, że rezygnujemy z edukacyjnych walorów Akademii. W programie szeroka oferta warsztatów, prowadzonych przez znanych LAF-owskiej publiczności ekspertów (Piotr Kotowski, Zbigniew Masternak, Ryszard Jaźwiński, Łukasz Maciejewski, pracownicy KinoSzkoły, współpracownicy Wajda School i.in.), prelekcji do filmów (Łukasz Maciejewski, Ryszard Jaźwiński, Piotr Kotowski i.in.) i wspomnianych spotkań z twórcami.Letnia Akademia Filmowa jest festiwalem, który odbywa się co roku latem w Zwierzyńcu na Roztoczu. Gromadzi miłośników dobrego kina, ale i szerzej: ludzi szukających ciekawych wrażeń kulturalnych. LAF to kino polskie i zagraniczne, fabularne i dokumentalne, krótko- i pełnometrażowe. To projekcje filmowe, ale i spotkania z twórcami kina, dyskusje, koncerty, warsztaty, wystawy, konkursy. To także spotkania przyjaciół i znajomych, którzy odliczają czas od sierpnia do sierpnia, żeby znowu spotkać się w Zwierzyńcu i doświadczyć tego, jak Kino łączy ludzi, a przy okazji skorzystać z uroków Roztoczańskiego Parku Narodowego, który od czerwca ubiegłego roku jest na liście rezerwatów biosfery UNESCO.W tym roku program LAF jest zdecydowanie odmienny od poprzednich. Większość projekcji filmowych oraz spotkania i warsztaty odbywają się on-line. Niemniej liczymy na wyrozumiałość naszych uczestników i wieloletnich przyjaciół LAF, na ich uczestnictwo w tej nietypowej odsłonie festiwalu i na osobiste spotkanie za rok.Organizatorem wydarzenia jest obecnie Fundacja Filmowa Warszawa.