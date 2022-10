22. WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie - prezentujemy plakat

Festiwal WATCH DOCS pomaga nam zrozumieć świat i uświadamia, że prawa człowieka decydują o naszym życiu tu i teraz.Twórcy i bohaterowie festiwalowych filmów to ludzie, z którymi dzielimy nasz sprzeciw wobec ograniczania wolności słowa, ignorowania kryzysu klimatycznego, dyskryminacji osób LGBTQ+ i deptania praw kobiet.Motywem przewodnim identyfikacji wizualnej tegorocznej edycji festiwalu, stworzonej przez Martę Lissowską, jest dłoń, symbolizująca wołanie o pomoc – ale i zaproszenie do współpracy. Wyciągamy rękę do wszystkich, którzy chcą działać by zmienić świat na lepsze.Filmy prezentowane podczas WATCH DOCS dotykają najistotniejszych problemów współczesności - a ich oglądanie to prawdziwa filmowa uczta. Na tegoroczny program festiwalu złożyły się tytuły zbierające nagrody na najważniejszych światowych festiwalach filmowych:"Delikado. Obronić las" – Dokumentalny thriller, którego bohaterami są filipińscy aktywiści walczący z nielegalną wycinką dżungli przez deweloperów powiązanych ze skorumpowanymi władzami i płacący za swoje zaangażowanie najwyższą cenę. Sustainable Future Award na Sydney Film Festival Syndrom Hamleta " - Najważniejszy polski dokument o wojnie w Ukrainie, ukazujący pierwszą generację Ukraińców urodzonych w wolnym kraju, która zmaga się z wojennymi doświadczeniami. Nagroda dla najlepszego filmu polskiego na Krakowskim Festiwalu Filmowym, Nagroda Niezależnych Krytyków "Boccalino d'Oro" za najlepszy dokument na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno Jak zabić dziennikarza " - Filmowe śledztwo w sprawie zabójstwa słowackiego dziennikarza ujawnia mafijne powiązania i niewyobrażalną skalę korupcji na najwyższych szczeblach władzy. Wyróżnienie jury na Zurich Film Festival oraz nagroda Truth Award na Dokufest Miłość, forsa i śmierć " - Od weselnych improwizacji i białych mercedesów po osiedlowe gangi i uliczny hiphop z Kreuzbergu: muzyka tureckich imigrantów w Niemczech jako pretekst do ukazania historii i teraźniejszości kolejnych pokoleń gastarbeiterów. Nagrody Publiczności BERLINALE PANORAMA oraz Dokufest International Documentary and Short Film Festival, Nagroda GOETHE-INSITUT na DOK.FEST MUNICH Mój wyśniony kraj " - Historia ulicznej rewolty, która zmiotła rząd i doprowadziła do zmiany konstytucji – w obiektywie chilijskiego mistrza poetyckiego dokumentu. Cannes Film Festival, Winner in Spirit for Freedom Award Best Documentary na Jerusalem Film Festival Wszystko, co żyje " - Dwaj bracia w New Delhi starają się ratować drapieżne ptaki, podczas gdy miasto pogrąża się w ekologicznym, politycznym i społecznym chaosie. Zdobywca Grand Jury Prize, World Cinema – Documentary na Festiwalu Sundance, Nagroda Srebrnego Rogu na Krakowskim Festiwalu Filmowym, nagroda Golden Eye na Cannes Film FestivalMiędzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie to jeden z największych na świecie festiwali filmowych poświęconych podstawowym prawom jednostki. Poza międzynarodowym grudniowym festiwalem w Warszawie WATCH DOCS to także festiwal objazdowy w 40 polskich miastach, festiwal on-line, projekt WATCH DOCS Zrób to sam oraz WATCH DOCS Belarus.22. MFF WATCH DOCS rozpocznie się 2 grudnia i potrwa dziesięć dni (2-11 grudnia). Pokazy filmów i spotkania z twórcami będą odbywały się w kinach Muranów i Kinoteka w Warszawie – oraz online, na platformie mojeekino.pl.