26. Etiuda & Anima: Cykl "Pożegnania"

W ubiegłym roku świat pożegnał Bernarda Bertolucciego , włoskiego mistrza kina. Dokumentmiał swoją premierę na tegorocznym festiwalu w Cannes. Jest to zapis ostatniej rozmowy, jaką jego twórca Mario Sesti , krytyk filmowy i dziennikarz, odbył z Bertoluccim . Rozmowa miała miejsce niedługo przed śmiercią Bertolucciego i stała się symbolicznym pożegnaniem z nim. Włoski twórca z nostalgią wracał pamięcią do najważniejszych momentów w swojej filmowej karierze. Opowiadał o wczesnych sukcesach na arenie międzynarodowej, wspominał współpracę z Marlonem Brando , odtwórcą głównej roli w kontrowersyjnym(1972), a także oscarową galę, kiedy to nagroda dla najlepszego filmu powędrowała do(1987).Natomiastto zajmujący dokument brytyjskiego twórcy programów telewizyjnych Chrisa Hunta. To także filmowe epitafium innego filmowca ze słonecznej Italii, Franca Zeffirellego – opowieść o jego życiu, sztuce i inspiracjach. Zmarły 15 czerwca 2019 roku w wieku 96 lat włoski reżyser zasłynął głównie filmowymi adaptacjami sztuk Williama Szekspira, jak(1967),(1968),(1986) czy(1990) oraz legendarnymi inscenizacjami oper – "La Traviaty", "Don Giovanniego", "Carmen", "Pajaców". Dwa lata przed śmiercią Zeffirelliego Hunt gościł w domu reżysera w Rzymie, gdzie odbył liczne rozmowy z nim samym, a także współpracującymi z Zeffirellim osobistościami kina, teatru i opery.23 listopada 2019 (sobota), 17.30 Małopolski Ogród Sztuki – Sala duża23 listopada 2019 (sobota), 19.00 Małopolski Ogród Sztuki – Sala mała