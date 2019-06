Zmarł Franco Zeffirelli

Getty Images © Leonardo Cendamo



Nie żyje mistrz włoskiego kina, teatru i opery reżyser Franco Zeffirelli . Zmarł w sobotę w swojej rezydencji w Rzymie. Franco Zeffirelli był wielką legendą włoskiej kultury. A jednak początkowo nie widział się w roli artysty - studiował architekturę. Na teatr zdecydował się po obejrzeniu Laurence'a Oliviera . Został aktorem teatralnym i scenografem. W 1945 roku, kiedy pracował Teatro della Pergola we Florencji, spotkał Luchino Viscontiego , który został jego mentorem i zaraził go miłością do opery.Jako reżyser operowy pracował z największymi gwiazdami sceny, w tym z Marią Callas (która była też bohaterką jego ostatniego filmu pełnometrażowego -). Jego "Cyganeria" z 1981 roku z José Carrerasem była najbardziej ekstrawaganckim przedstawieniem w historii The Met.Pierwsze filmy zaczął kręcić już w latach 50., ale sławę zyskał dopiero w drugiej połowie lat 60. Stało się o nim głośno dzięki dwóm adaptacjom Szekspira: komediii tragedii. Ta druga przyniosła mu pierwszą nominację do Oscara. Obraz zdobył dwie statuetki (za zdjęcia i kostiumy) i uratował Paramount Pictures od kłopotów finansowych będąc wielkim przebojem kasowym. W 1990 roku ponownie zaskoczył świat adaptacją Szekspira, angażując Mela Gibsona (kojarzonego wtedy głównie z komediami jakczy) jako tytułowego bohatera Zeffirelli znany był również z obrazów o tematyce religijnej chwalonych w Watykanie (i serial), jak również ckliwych opowieści o miłości (, której pierwsza wersja była nie do przyjęcia dla amerykańskich cenzorów otrzymując kategorię X).Do innych ważnych dzieł w jego dorobku należą:(za którą otrzymał drugą nominację do Oscara) iZeffirelli zmarł w wieku 96 lat.