"Sukcesja" się skończyła!

Twórca "Sukcesji" zdecydował o losie serialu

Co wiemy o czwartym sezonie "Sukcesji"?

O tym, że czwarty sezonmoże być ostatnim, można było się domyślić po niektórych wypowiedziach Briana Coxa . Szef HBO Casey Bloys pytany o to mówił tylko, że Jesse Armstrong ujawnił informację o zakończeniu niezwykle popularnego serialu w wywiadzie udzielonym magazynowi "The New Yorker".- ujawnił Armstrong . -Zobaczymy w nim konsekwencje decyzji Brian Cox ), która zostawiła na lodzie jego dzieci Sarah Snook ), Kieran Culkin ) i Jeremy Strong ). W czwartym sezonie wielkimi krokami zbliża się sprzedaż koncernu Waystar Royco technologicznemu wizjonerowi Alexander Skarsgård ). Wizja sprzedaży wywołuje egzystencjalny niepokój wśród Royów, którzy próbują przewidzieć, jak wyglądać będzie ich życie, kiedy umowa zostanie zrealizowana. Rozpoczyna się walka o władzę i przyszłość, w której ich kulturowe i polityczne wpływy są poważnie ograniczone.