6 Dzień: Czasem słońce, czasem deszcz

Kronika festiwalowa



Mastercard OFF CAMERA 04-05-2023 – PLAN NA DZISIAJ:



To już szósty dzień festiwalu Mastercard OFF CAMERA ! W Miasteczku Filmowym jak co dzień działo się sporo, a festiwalowiczom, mimo drugiego dnia deszczu, uśmiechy nie schodziły z twarzy. Uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach Dobrej Palarni Kawy o tym, jak parzyć kawę w domu oraz w warsztatach ze storytellingu w fotografii wizerunkowej. O 16:00 odbył się także kolejny wywiad z serii ROCK ON OFF. Tym razem Maciej Rock rozmawiał z Hubertem Miłkowskim , grającym główną rolę w " Norwegian Dream " i Tomaszem Ziętkiem , czyli aktorem znanym z takich produkcji jak " Hiacynt ", czy " Boże ciało ".Rozmowa w dużej mierze dotyczyła filmu " Norwegian Dream ".- odpowiedział Hubert Miłkowski poproszony o podsumowanie dzieła w trzech słowach.- skomentował Tomasz Ziętek Jak widać trudne warunki pogodowe nie są przeszkodą ku temu, by obecnym w Miasteczku Festiwalowym dopisywał dobry humor. O 19:00 odbył się pokaz filmu " Trzy piętra ".Od 10:00 do 18:45 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki odbyły się warsztaty dla uczestników PRO INDUSTRY, w których mogli nauczyć się o komunikacji projektów filmowych oraz wzięli udział w dyskusjach dotyczących procesów produkcji filmów takich jak " Apokawixa " czy " Chleb i sól ".O 19:00 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha odbyła się gala organizowanego przez Wajda School i Mastercard OFF CAMERA konkursu dla scenarzystów SCRIPT PRO. Nagrodę główną w kategorii Film Stowarzyszenia Filmowców Polskich za film "Mały człowiek" zdobył Tomasz Jeziorski. Nagrodę główną Fundacji Kyoto-Kraków w kategorii “Film 15 minut" za film "Stymulanty & Empatogeny" zdobył Mateusz Pacewicz. Natomiast w kategorii “Audio" nagrodę główną Storytel oraz możliwość realizacji słuchowiska za film "Człowiek, którego zabiły książki" odebrał Tomasz Witkowski.Uczestników czeka mnóstwo warsztatów, w tym: Jak identyfikować mechanizmy mobbingu i przemocy w branży filmowej? Jak je rozpoznawać i jak na nie reagować? Warsztat wokół dyskryminacji i przemocy; Kreatywne przywództwo: jak pomysłowo poruszać się w pracy z twórcami i zarządzać projektami artystycznymi. Studium przypadku serialu "Wiedźmin" dla Neflixa; Rewolucja w dziedzinie sztucznej inteligencji: co to oznacza dla przemysłu VFX?; Jak pozycjonować i opracować strategię kampanii nagrodowych.Dzięki tym warsztatom kawosze nie będą mieć już wątpliwości, czy ich kawa to ta najlepsza.Salvatore Allotta wytłumaczy i pokaże wszystkim chętnym, jak obchodzić się z tą genialną kamerą filmową.Mary Łukaszewska pomoże młodym twórcom (i nie tylko) poznać tajniki charakteryzacji filmowej.Maciej Rock porozmawia z Dorotą oraz Anną Jadowską, czyli główną aktorką i reżyserką filmu "Kobieta na dachu", który mogliśmy obejrzeć w ramach festiwalu.Ekranizacja komiksowego hitu – "Śmiechu i śmierci" Adriana Tomine’a, opowiadająca o miłości i seksie w wielkim mieście. Film będący fascynującym portretem współczesnej metropolii.Opowieść o na pozór idealnym małżeństwie, których spokój zostaje przerwany po tym, gdy biorą oni udział w seansie spirytystycznym, a w ich życiach pojawia się była żona mężczyzny.