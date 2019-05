7. Mistrzostwa Charakteryzacji: Karnawał w środku roku

To już siódma edycja konkursu dedykowanego artystom charakteryzatorom, którzy chcą zmierzyć się i wykonać pracę na zadany temat na twarzy modelki/modela. W tym roku temat przewodni toKonkurs powstał z chęci promocji zawodu charakteryzatora ponieważ wydarzeń im poświęconych w Polsce jest niewiele.. OMCh powstały z pomysłu Lidii Schneider - założycielki szkoły artystycznej we Wrocławiu SzkolArt, gdzie można kształcić się w tym właśnie kierunku.Na zwycięzców konkursu czekają nagrody: kosmetyki ufundowane przez sponsorów, vouchery oraz stypendium do rocznej szkoły charakteryzacji SzkolArt Wrocław. Jest o co walczyć...Osoby, które chciałyby pojawić się na wydarzeniu w roli widza, zapraszamy 2 czerwca 2019 r. do Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu, gdzie odbędzie się gala finałowa podczas której finaliści zmierzą się na żywo w boju wykonując swoje projekty charakteryzatorskie na modelkach/modelach. Nie lada okazja, aby podejrzeć, jak wygląda proces przygotowywania na przykład postaci filmowej. Wstęp na imprezę za darmo.Pełen opis wydarzeniaRegulaminRelacja z ubiegłej edycji