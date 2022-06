TOP: 10 gier na PlayStation 5, na które czekamy w tym roku

Pytanie "PO CO?" oczywiście jest zasadne. " The Last of Us " trzyma się świetnie i jest jedną z ostatnich gier, które potrzebują remake'u. Nie jesteśmy tu jednak po to, by zadawać retoryczne pytania, tylko po to, by ekscytować się nadchodzącymi premierami. A każdy powód jest dobry, by jeszcze raz zanurzyć się w opowieść o Joelu, Ellie, "Świetlikach" i klikaczach. Zwłaszcza przed premierą serialu HBO, gdy iście nextgenowa oprawa zbliży całość do kina na odległość paru pikseli