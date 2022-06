Najlepsze gry strategiczne. Top 10 gier, w które warto zagrać

TOP 10: Najlepsze gry strategiczne

7 Warcraft III: Reforged 2020 2,4 251 ocen społeczności 222 chce zagrać RTS Marek Barbasiewicz Przemysław Bluszcz PC Choć dzisiaj "Warcraft" kojarzy się już tylko z MMO " World of Warcraft ", to najstarsi górale pamiętają jeszcze, że seria zaczynała jako strategia czasu rzeczywistego na komputerach PC. Model rozgrywki bardzo mocno przypomina ten znany z serii "StarCraft", ale nic w tym dziwnego, skoro za obie serie odpowiada to samo studio - Blizzard. Akcja gier z tej serii osadzona jest w fikcyjnej krainie Azeroth, a główną osią fabularną jest starcie ludzi z Orkami. Historia ciągnie się przez kolejne części, ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyście nadrobili wydarzenia z jedynki i dwójki na YouTube, a potem wskoczyli prosto do zremasterowanego " Warcraft III: Reforged ".

6 Civilization VI 2016 7,7 1 756 ocen społeczności 329 chce zagrać Strategia Turowa Sean Bean Natasha Loring PC

PS4

Xbox One

Switch

Mobile Nie da się zrobić rankingu najlepszych gier strategicznych bez serii "Cywilizacji". " Cywilizacja 6 " to chyba najlepsza z odsłon tej serii, szczególnie teraz kiedy pojawiło się do niej tyle dodatków. Co ciekawe, jest to jedna z tych serii strategii, którą udało się wynieść poza komputery PC - o ile port na Switcha i iPada sprawdził się ze względu na ekranu dotykowe, tak twórcom udało się osiągnąć coś niemożliwego i przenieśli tę grę na konsole Xbox oraz PlayStation bez większych kompromisów. Na dodatek - są one tam diabelsko grywalne! Co aktualne robią twórcy? Pracują na taktyczną turówką w świecie Marvela.

5 Company of Heroes 2 2013 7,6 1 027 ocen społeczności 347 chce zagrać RTS Adam Bauman Paweł Ciołkosz PC Company of Heroes " to chyba najbardziej dynamiczna seria strategii RTS jakie są dostępne na rynku. Osadzona w czasach drugiej wojny światowej i pokazująca ją z różnych perspektyw gra spotkała się w bardzo ciepłym przyjęciem przez graczy, głównie ze względu na dbałość o detale i wierność wydarzeniom historycznym. Jest to seria stricte pecetowa, choć doczekała się też portu na tablety. Aktualnie twórcy pracują nad trzecią odsłoną serii, która według planu ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku.

2 Age of Empires IV 2021 7,2 97 ocen społeczności 234 chce zagrać RTS PC Zapoczątkowana ponad 20 lat temu przez Microsoft seria RTS "Age of Empires" do dziś cieszy się wielką bazą fanów, a w zeszłym roku zadebiutowała nowa, czwarta, odsłona serii. W stworzonej przez Relic Entertainment części mamy do wyboru 4 pokaźne kampanie dla jednego gracza: Inwazja Normanów na Anglię, Wojna Stuletnia między Anglią i Francją, Imperium Mongolskie oraz powstanie Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Gra została nagrodzona w 2021 tytułem najlepszej gry strategicznej na The Game Awards, a sam tytuł możecie ograć w ramach abonamentu Xbox Game Pass.

Gry strategiczne to jeden z najstarszych gatunków gier - w końcu są z nami praktycznie od początku grania na pecetach. Właśnie, na pecetach, bo choć przez lata podejmowane były próby przenoszenia tych produkcji na konsole i czasami nawet to nienajgorzej działało, to nic nie zastąpi nieśmiertelnego kombo "myszka & klawiatura". Dzięki temu nie musimy się też przejmować generacjami i tym czy uda Wam się odpalić grę sprzed 20 lat, w końcu to pecet. Zapraszamy do przeglądu dziesięciu, naszym zdaniem najlepszych gier strategicznych. Koniecznie piszcie w komentarzach swoje typy!Zapraszamy również do naszych poprzednich rankingów, w których znajdziecie najlepsze gry o dinozaurach najlepsze gry z uniwersum "Star Wars" oraz najlepsze gry o zombie