A więc wojna! Premiera zaginionych filmów z II RP

W sobotę, 31 sierpnia o godz. 18.00, w przeddzień 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny i Instytut Pileckiego zapraszają na wyjątkowe wydarzenie: przegląd filmów, które opowiadają historię przełomu czasu pokoju i rzeczywistości wojennej. Na przygotowaną specjalnie na tę rocznicę opowieść złożą się odnalezione i zdigitalizowane filmy z Polskiej Agencji Telegraficznej z lat 35-39, które w większości będą wyświetlone po raz pierwszy od początku wojny. Premierowe materiały filmowe PAT zestawione z odrzuconymi fragmentami propagandowego filmu Fritza Hipplera , uzupełnione zostaną narracją "Świadków Epoki" – osób, które jako dzieci zapamiętały dramatyczny czas ostatnich dni II Rzeczypospolitej.Premierowy pokaz pt.poprzedzi przegląd archiwalnych filmów ukazujących dramat wrześniowych dni z trzech perspektyw: agresorów, którzy poprzez propagandowe formy, starali się opowiedzieć o inwazji na Polskę; walczącej Warszawy pod prezydenturą Stefana Starzyńskiego oraz zagranicznych korespondentów z Francji, Wielkiej Brytanii i USA. We foyer kina Iluzjon będzie można zapoznać się z relacjami uczestników wydarzeń sprzed 80 lat, nagranych w ramach projektu "Świadkowie Epoki"."A więc wojna! Z dniem dzisiejszym wszystkie zagadnienia schodzą na plan dalszy... – tak rozpoczynający się komunikat specjalny można było usłyszeć w audycji Polskiego Radia – rankiem 1 września 1939 roku. Niemcy przekroczyli granicę II RP, a kilkanaście dni później Związek Sowiecki przypieczętował pakt zawarty z III Rzeszą 23 sierpnia. Polska stała się terenem pierwszego aktu II wojny światowej – miejscem, w którym miał zrealizować się najbardziej bezwzględny plan dwóch totalitaryzmów.La Polonaise, Wielka Brytania 1939, 8Męczeństwo Polski (Le Martyre de la Pologne), Francja 1939, 10Oblężenie Warszawy (Siege), Julien H. Bryan, USA 1939, 10 Kampania polska (Feldzug in Polen), reż. Fritz Hippler, Niemcy 1940, ok. 10 (fragment) Wyzwolenie (Oswobożdienije), reż. Ołeksandr Dowżenko, ZSRR 1940, ok. 10 (fragment)Kronika oblężonej Warszawy, Polska 1939, 10"Polski wrzesień w oczach świata to bezprecedensowe zestawienie trzech perspektyw początku wojny, które konfrontują ze sobą optykę agresorów, obserwatorów świata Zachodu oraz broniącej się Warszawy. Niemiecka agresja na Polskę w piątkowy poranek 1 września 1939 roku stała się najważniejszym tematem zapełniającym nagłówki gazet na całym świecie. W niespełna trzy tygodnie później – 17 września – od wschodu wkroczyła na polskie ziemie armia ZSRR. Relacje z trwającej kampanii rejestrują Francuzi, Brytyjczycy oraz Amerykanin – Julien H. Bryan. To z tych materiałów powstają obrazy, które ukazują pierwszy akt światowego konfliktu. W tym samym momencie filmowcy prezydenta Starzyńskiego rejestrują dramat walczącej Warszawy. Inwazja na terytorium Polski staje się również tematem propagandowych filmów dwóch państw totalitarnych: III Rzeszy i Związku Sowieckiego. Pokaz filmów dokumentalnych będzie poprzedzony wprowadzeniem historycznym."A więc wojna! Niezapomniane kadry - opowieść o czasie pokoju i wojny" to przejmująca opowieść o ostatnich latach II RP zestawiona z brutalną rzeczywistością niemieckiej napaści we wrześniu 1939 roku. Na film składają fragmenty w większości niepublikowanych dotąd przedwojennych materiałów filmowych Polskiej Agencji Telegraficznej oraz nieznane sceny z ataku na Polskę, które zostały zarejestrowane przez niemieckie ekipy filmowe. Historię czasu przełomu opowiadają naoczni uczestnicy tamtych wydarzeń. To oni, po osiemdziesięciu latach, dzielą się obrazami, które zapadły im w pamięć na całe życie. Wprowadzenie przed pokazem poprowadzi Wojciech Saramonowicz z Instytutu Pileckiego – kierownik projektu "Świadkowie Epoki.Więcej o wydarzeniu:Zainteresowani udziałem w wydarzeniu mogą odbierać zaproszenie na pokazy w kasie kina Iluzjon od 19 sierpnia.