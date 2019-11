Już teraz możecie obejrzeć- pierwszy oryginalny film animowany Netflix. Historia przyjaźni pechowego listonosza i samotnego twórcy zabawek będzie rozrywką dla całej rodziny. To jednak nie jedyna animacja, która przypadnie do gustu zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Weźcie udział w naszej ANKIECIE i dajcie znać, którą z nich lubicie najbardziej. ANKIETĘ znajdziecie TUTAJ . Koniecznie dajcie znać w komentarzach, na co głosowaliście!