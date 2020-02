Oglądanie zakochanych na ekranie to sama przyjemność! Szczególnie gdy trwa święto miłości. Bo przecież wszyscy kogoś kochamy i chcemy być kochani. W miłosnych nastrojach próbujemy wybrać najfajniejszą parę z filmów i seriali dostępnych na Netflix. Czyje uczycie porusza Was najbardziej? Za kogo trzymacie kciuki? Kto skradł Wasze serca? Zdecydujcie. ANKIETĘ znajdziecie TUTAJ . Do dzieła!