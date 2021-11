Akademia Filmowa Festiwalu NNW podsumowuje pierwszy rok działalności

I. Warsztaty i PITCHING FORUM filmów dokumentalnych o tematyce historycznej

II. Warsztaty scenariuszowe filmów fabularnych o tematyce historycznej

ORGANIZATOR

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niepokorni Niezłomni Wyklęci (NNW), który co roku odbywa się na przełomie września i października w Gdyni, już od wielu lat rozbudowywał około-festiwalową działalność w zakresie profesjonalnego kształcenia twórców - w formie warsztatów, kursów, wykładów itp. W roku 2021 powołano do życia Akademię Filmową Festiwalu NNW, aby wszystkie te działania zintegrować pod wspólnym szyldem i nadać im jeszcze większą skuteczność i dynamikę.W bieżącym roku aktywność Akademii koncentrowała się na 2 głównych przedsięwzięciach:To program rozwoju projektów dokumentalnych, którego zwieńczeniem jest prezentacja (tzw. pitching) podczas Festiwalu Filmowego NNW.Pitching to krótka (do 7 minut), publiczna prezentacja projektu filmu przed gronem potencjalnych inwestorów, mecenasów i nadawców. Służy pozyskaniu finansowania na projekty będące jeszcze w fazie przygotowań (developmentu) lub już w trakcie realizacji (work in progress).W ramach działań Akademii, uczestnicy przygotowują swoje projekty do prezentacji w cyklu warsztatów:- pierwszy etap to warsztaty scenariuszowe,- drugi - warsztaty montażowe z zakresu kreacji zwiastuna/trailera przed-produkcyjnego filmu,- oraz trzeci etap - trening pitchingu.Warsztaty prowadzone są przez uznanych twórców, z bogatym dorobkiem dokumentalnym. W tym roku swoją wiedzą z uczestnikami dzielili się m.in.: Maciej Drygas (reżyser), Anna Ferens (reżyser), Grzegorz Pacek (reżyser), Franco de Pena (reżyser) i Darek Dikti (producent).Udział w sesji pitchingowej na Festiwalu NNW to niepowtarzalna okazja na zaprezentowanie swojego projektu przed gronem redaktorów z Telewizji Polskiej i telewizji komercyjnych (m.in. z Grupy Polsat) oraz przed przedstawicielami instytucji publicznych, które wspierają u nas produkcję dokumentów historycznych (m.in. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Narodowe Centrum Kultury).Ponadto, partnerzy PITCHING FORUM fundują nagrody pieniężne i rzeczowe dla wyróżniających się projektów. Oto laureaci tegorocznych nagród:Nagroda dla najlepszego projektu PITCHING FORUM w wysokości 20.000 zł, ufundowana przez Telewizję Polską:"Człowiek, który zbiera Auschwitz" – reż. Gabriela Mruszczak, prod. Forum Rozwoju Inicjatyw LokalnychNagroda Specjalna w wysokości 12.000 zł, ufundowana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji:"Piątka poznańska" - reż. Artur Piotrowski, prod. Artur Piotrowski FilmsNagroda Prywatna Pani Minister Elżbiety Więcławskiej-Sauk z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w wysokości 5.000 zł:"Król nafty" - reż. Michał Bożek, prod. CYKLOP FILMNagroda rzeczowa, ufundowana przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, w postaci licencji do archiwalnych materiałów filmowych z zasobów WFDiF, o czasie trwania do 5 minut:"Król nafty" - reż. Michał Bożek, prod. CYKLOP FILMWarsztaty scenariuszowe filmów fabularnych są odpowiedzią na jeden z kluczowych problemów polskiej kinematografii, jakim są zbyt niskie nakłady (twórcze i finansowe) na doskonalenie i szlifowanie scenariuszy nowych projektów fabularnych. To powoduje, że do produkcji często trafiają teksty niedopracowane, w rezultacie – powstają filmy, w których potencjał scenariusza i oryginalność pomysłu nie mają szansy w pełni się objawić.Dlatego Akademia zaproponowała warsztaty w formule "od first do final draft". Do udziału zakwalifikowano 9 projektów fabularnych. Uczestnicy przedstawili pierwsze wersje swoich scenariuszy bądź treatmentów, następnie podczas kilkuetapowych warsztatów (stacjonarnych i on-line) diagnozowano ich mocne i słabe strony, wskazywano optymalne kierunki rozwoju oraz sugerowano konkretne zmiany i poprawki dramaturgiczne.Gwarancją wysokiej jakości merytorycznej warsztatów byli twórcy zaproszeni do współpracy w charakterze opiekunów i konsultantów scenariuszowych: Wojciech Tomczyk (scenarzysta i dramaturg), Dariusz Gajewski (reżyser) i Łukasz M. Maciejewski (scenarzysta).Warto zaznaczyć, że Akademia jest otwarta zarówno dla początkujących filmowców, stawiających pierwsze kroki w branży, jak i dla dojrzałych twórców, którzy chcieliby skorzystać z konstruktywnego i życzliwego wsparcia przy rozwijaniu swoich nowych pomysłów.Na stronie www.festiwalnnw.pl podawane będą informacje o naborach projektów filmowych do kolejnych edycji warsztatów, prowadzonych przez Akademię Filmową Festiwalu NNW w roku 2022.Organizatorem Akademii Filmowej Festiwalu NNW jest stowarzyszenie SCENA KULTURY, które prowadzi szereg projektów z zakresu organizacji dużych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.Projekt współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.Partnerami są: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Telewizja Polska i Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny.Wszelkie pytania w sprawie warsztatów prowadzonych przez Akademię można kierować na adres mailowy: akademia@festiwalnnw.pl