Akrofobia w natarciu. Będzie sequel "Nie patrz w dół"

Akrofobia się sprzedaje. "Nie patrz w dół" niespodziewanym hitem

Podobał się Wam zrobiony za pięć milionów dolarów film? Jeśli tak, to mamy dla Was dobrą wiadomość. Jego twórcy już pracują na fabułą kontynuacji.to historia dwóch przyjaciółek, które postanawiają wspiąć się na jedną z najwyższych wież telewizyjnych w Ameryce. Dla Becky ma być to forma terapii po traumie, z kolei Hunter widzi w tym szansę na pozyskanie nowych obserwujących jej internetowego kanału. Wydaje się, że tak doświadczone sportsmenki bez trudu sprostają wyzwaniu, jednak jeden niewłaściwy krok omal nie kończy się tragedią. Gdy ciężko ranne zostają uwięzione 600 metrów nad ziemią, muszą znaleźć sposób by ściągnąć pomoc i przeżyć.Film został zrobiony za 5 milionów dolarów i zarobił w kinach na całym świecie 22 miliony.okazało się też wielkim hitem na platformie. Szczególnie spodobał się subskrybentom platformy w Wielkiej Brytanii, choć Netflix nie robił tam nic, by tytuł promować.Szczegółynie są na razie znane. Wiadomo jedynie tyle, że znów reżyser Scott Mann i producenci z Tea Shop Productions spróbują wykorzystać akrofobię, czyli lęk wysokości.Jak deepfake pomógł zmienić kategorię filmu z R na PG-13zostało nakręcone niezależnie, ponieważ żadna z wytwórni nie była nim zainteresowana. Gotowy film do dystrybucji kinowej w USA zakupiło ostatecznie Lionsgate. Jednak trzeba było pozbyć się z niego słów niecenzuralnych, by mógł otrzymać kategorię PG-13. Twórcy nie mieli pieniędzy na przeprowadzenie dokrętek. Z pomocą przyszła więc technologiaFlawless AI korzysta z formy. Dzięki niej filmowcy mogli zastąpić niewłaściwe dla PG-13 kwestie dialogowe. Materiał wideo na ten temat możecie obejrzeć poniżej.