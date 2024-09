Aktor "Strefy interesów" odbierze w Łodzi nagrodę. Christian Friedel gościem Festiwali Kamera Akcja i Soundedit

Współpracował z Haneke Glazerem . Otrzyma nagrodę na Festiwalu Kamera AkcjaUznanie widzów i krytyków filmowych przyniosła mu debiutancka rola w " Białej wstążce " (2013 r.) Michaela Hanekego . Za rolę w " 13 minutach Olivera Hirschbiegela otrzymał nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej. Wystąpił także w popularnych serialach " Babylon Berlin " oraz znanym z Netflixa " Pachnidle " na podstawie powieści Patricka Süskinda. W 2023 roku wcielił się w postać Rudolfa Hössa w nagrodzonej dwoma Oscarami oraz canneńskim Grand Prix " Strefie interesów — tak opisuje swoją rolę Christian Friedel , za którą otrzymał drugą już nominację do nagrody EFA. Warto przypomnieć, że koproducentką filmu jest Ewa Puszczyńska , która stoi na czele łódzkiej firmy Extreme Emotions. Friedel otrzyma nagrodę specjalną Festiwalu Kamera Akcja za szczególne osiągnięcia artystyczne w sztuce filmowej, która podkreśli przełomową kreację aktorską w "Strefie interesów". Jedyny festiwal filmów fabularnych w Łodzi będzie także okazją do spotkania z aktorem. W piątek, 25 października 2024 r. odbędzie sięoraz, w trakcie którego Friedel opowie o kulisach pracy z najbardziej prowokującymi twórcami współczesnego kina: Glazerem oraz Haneke . Spotkanie poprowadzi Kaja Klimek, ceniona krytyczka i dziennikarka filmowa. Friedel jest także frontmanem Woods of Birnam, zespołu, którego aranżacje łączą nowoczesny indie i art pop z elementami nawiązującymi do sztuki filmowej, malarstwa i teatralnych inscenizacji. Będzie to pierwszy koncert grupy w Polsce. Odbędzie się w ramach. Wizualno-audialne widowiska każdorazowo porywają publiczność, a już 26 października (sobota) o godz. 22:00 zachwycą uczestników łódzkiego festiwalu. W łódzkiej Wytwórni miłośnicy muzyki alternatywnej będą mogli usłyszeć (i zobaczyć!) koncertbędący pokazem umiejętności aktorskich i muzycznych Christiana Friedela . Reżyserem widowiska jest Robert Wilson — jeden z najważniejszych twórców teatralnych naszych czasów, nominowany m.in. do Pulitzera oraz zdobywca Złotego Lwa na Biennale w Wenecji. Koncert jest połączeniem trzech historii: Basila Hallwarda, Francisa Bacona i Oscara Wilde‘a, w których przeplatają się wspomnienia, doświadczenia, myśli i uczucia. To opowieść o malarzu, modelu, poecie i kochanku, porywający strumień obrazów i zabierający odbiorców w fascynującą podróż po złożonych relacjach między artystami i ich dziełami. Udział w wydarzeniu wyłącznie z karnetem lub sobotnim biletem Festiwalu Soundedit lub po uprzedniej rezerwacji z karnetem Festiwalu Kamera Akcja.---Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Uniwersytetu Łódzkiego – mecenasa festiwalu. Głównymi partnerami festiwalu są Monopolis i Szkoła Filmowa w Łodzi. Festiwal Kamera Akcja i Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu tworzą sieć współpracy "Łódzki Festiwal Filmowy". Karnety w cenie od 149 zł w sprzedaży tylko do 10 października 2024 r.