Ubisoft opóźnia premiery największych gier. Powód?

Wielkie gry potrzebują więcej czasu

Ubisoft zapowiada dalsze cięcie kosztów

"Prince of Persia: Piaski Czasu Remake" z data premiery

Zwiastun "Prince of Persia: Piaski Czasu Remake"

Ubisoft poinformował, że. Jest to związane z nowym podejściem do realizacji gier, w którymUbisoft twierdzi, że do takiego wniosku szefowie koncernu doszli spoglądając na wyniki. Opóźnienie premiery tej gry, by ją dopracować, opłaciło się i w efekcie jest to jeden z lepiej ocenianych tytułów koncernu wydanych w ostatnich latach.Ubisoft nie podał jednak, o jakie gry chodzi. W sieci mówi się o, remake'uoraz kolejnej częściW swoim rocznym sprawozdaniu finansowym Ubisoft chwali się tym, że osiągnięty został już cel zapowiedzianych oszczędności. A nawet przekroczono go. Koszty zostały bowiem zmniejszone o 200 milionów euro.Jednak na tym nie koniec.W jaki sposób Ubisoft zamierza znaleźć te oszczędności, tego nie podano. Można jednak zakładać, że w planie jest zamykanie kolejnych firm należących do koncernu oraz dalsze masowe zwolnienia.To, że największe tytuły Ubisoftu zaliczą opóźnienie, nie oznacza, że w tym i przyszłym roku gracze nic od studia nie dostaną. W przygotowaniu jest dużo "mniejszych" tytułów.Wśród potwierdzonych nowości jest. Gra, o której dotąd wiedzieliśmy, że trafi na rynek w 2026 roku, teraz zyskał oficjalną datę premiery. ToNa graczy czekać będą też:oraz, choć w przypadku tych tytułów dat premier nie podano.