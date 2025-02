Aktorski "Bakugan" trafi do kin. Za kamerą reżyser "San Andreas"

Wraca pomysł na aktorski film "Bakugan"

Pomysł na film aktorskinie jest nowym. Już w 2008 roku Universal chciał przenieść na duży ekran historię tytułowych stworków oraz dzieciaków, które łączą z nimi siły, by przeobrazić się w wojowników walczących z istotami z innych wymiarów.W 2010 roku projekt miał już nawet reżysera. Był nim autor nowego " Karate Kid Harald Zwart. Z projektu ostateczni nic nie wyszło.Teraz Spin Master Corp. chce, by widowisko kinowe przygotował. Ma on na swoim koncie takie widowiska jakW oficjalnym komunikacie prasowym nie kryje swojego entuzjazmu. Twierdzi, że jest w stanie przygotować film, który będą chcieli obejrzeć wszyscy.Projekt jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju, więc nie wiemy, kiedy możemy spodziewać się go w kinach.