"Landman": 2. sezon trafi na ekrany szybciej, niż myślicie. Znamy datę premiery

W Teksasie trwają prace nad drugim sezonem serialu "Landman: Negocjator". Nowe odcinki trafią na ekrany szybciej, niż myślicie.

"Landman: Negocjator": Kiedy premiera 2. sezonu?


Jak podaje The Hollywood Reporter, drugi sezon serialu "Landman: Negocjator" trafi na ekrany już 16 listopada, czyli zaledwie 10 miesięcy po zakończeniu emisji pierwszego. W obsadzie poza wracającymi do swoich ról gwiazdami – Billym Bobem Thorntonem, Demi Moore, Andym Garcią i Ali Larter – zobaczymy Sama Elliotta. Jego udział został ogłoszony pod koniec kwietnia tego roku. Wciąż nie wiadomo, jaka przypadła mu rola.

GettyImages-1358518573.jpg Getty Images © Joe Buglewicz
Billy Bob Thornton i Sam Elliott na premierze "1883"

Już we wrześniu na ekrany trafi inny projekt Taylora Sheridana – trzeci sezon serialu "Tulsa King".

Najważniejsze role Sama Elliotta


Sam Elliott znany jest z takich filmów jak "Wykidajło", "Big Lebowski" czy "Narodziny gwiazdy". W jego filmografii znajdziemy westerny i dramaty wojenne ("Butch Cassidy i Sundance Kid", "Tombstone", "Gettysburg", "Byliśmy żołnierzami"), biografie ("Maska"), filmy fantasy i komiksowe widowiska ("Hulk", "Ghost Rider", "Złoty kompas") czy komedie ("Dziękujemy za palenie", "Słyszeliście o Morganach", "The Ranch", "MacGruber"). Miał okazję współpracować z Taylorem Sheridanem przy miniserialu "1883", w którym wcielił się w Sheę Brennana.

Zobacz zwiastun serialu "Landman: Negocjator"


"Landman: Negocjator" zadebiutował na ekranach w listopadzie ubiegłego roku. Na całym świecie przyciągnął przed ekrany 35 milionów widzów, co czyni go najchętniej oglądanym serialem oryginalnym Paramount+. Przypominamy zwiastun:



Kanwą scenariusza jest 11-odcinkowy podcast "Boomtown". Opowiada on o wzlotach i upadkach teksańskich biznesmenów, którzy dorobili się fortuny na wydobyciu ropy naftowej.

Landman: Negocjator  (2024)

 Landman: Negocjator

