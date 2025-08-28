"Landman": 2. sezon trafi na ekrany szybciej, niż myślicie. Znamy datę premiery

W Teksasie trwają prace nad drugim sezonem serialu "Landman: Negocjator". Nowe odcinki trafią na ekrany szybciej, niż myślicie.
"Landman: Negocjator": Kiedy premiera 2. sezonu?
Jak podaje The Hollywood Reporter, drugi sezon serialu "Landman: Negocjator
" trafi na ekrany już 16 listopada, czyli zaledwie 10 miesięcy po zakończeniu emisji pierwszego. W obsadzie poza wracającymi do swoich ról gwiazdami – Billym Bobem Thorntonem
, Demi Moore
, Andym Garcią
i Ali Larter
– zobaczymy Sama Elliotta
. Jego udział został ogłoszony pod koniec kwietnia tego roku. Wciąż nie wiadomo, jaka przypadła mu rola.
Getty Images © Joe Buglewicz
Billy Bob Thornton i Sam Elliott na premierze "1883"
Już we wrześniu na ekrany trafi inny projekt Taylora Sheridana
– trzeci sezon serialu "Tulsa King
".
Najważniejsze role Sama ElliottaSam Elliott
znany jest z takich filmów jak "Wykidajło
", "Big Lebowski
" czy "Narodziny gwiazdy
". W jego filmografii znajdziemy westerny i dramaty wojenne ("Butch Cassidy i Sundance Kid
", "Tombstone
", "Gettysburg
", "Byliśmy żołnierzami
"), biografie ("Maska
"), filmy fantasy i komiksowe widowiska ("Hulk
", "Ghost Rider
", "Złoty kompas
") czy komedie ("Dziękujemy za palenie
", "Słyszeliście o Morganach
", "The Ranch
", "MacGruber
"). Miał okazję współpracować z Taylorem Sheridanem
przy miniserialu "1883
", w którym wcielił się w Sheę Brennana.
Zobacz zwiastun serialu "Landman: Negocjator"
"Landman: Negocjator
" zadebiutował na ekranach w listopadzie ubiegłego roku. Na całym świecie przyciągnął przed ekrany 35 milionów widzów, co czyni go najchętniej oglądanym serialem oryginalnym Paramount+. Przypominamy zwiastun:
Kanwą scenariusza jest 11-odcinkowy podcast "Boomtown". Opowiada on o wzlotach i upadkach teksańskich biznesmenów, którzy dorobili się fortuny na wydobyciu ropy naftowej.