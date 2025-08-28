Charlie Hunnam jako seryjny morderca na plakacie nowego sezonu "Potworów"

Po wielkim sukcesie historii Lyle'a i Erika Menéndezów opowiedzianej w drugim sezonie Netflixowych "Potworów" wielu fanów na całym świecie zaczęło wyczekiwać informacji na temat kolejnych sezonów serialu. Dziś twórcy starają się zaspokoić to oczekiwanie, publikując serię plakatów promocyjnych nadchodzącej odsłony "Potworów". Tematem tym razem będzie makabryczna historia Eda Geina, w którego na ekranie wcieli się Charlie Hunnam.
"Potwory" – plakaty promocyjne 3. sezonu
"Potwory" – sezon 3. Co wiemy?
Trzeci sezon "Potworów
" ma trafić na platformę Netflix już 3 października tego roku. Zapowiada się, że będzie to najbardziej wypełniona gwiazdami część kryminalnej antologii. Poza wcielającym się w Eda Geina Charliem Hunnamem
, na ekranie zobaczymy bowiem m.in. Toma Hollandera
("Czas na miłość
"), Laurie Metcalf
("Lady Bird
"), Suzannę Son
("Red Rocket
"), Vicky Krieps
("Nić widmo
") oraz Olivię Williams
("Ojciec
"). Showrunnerami produkcji pozostają Ryan Murphy
i Ian Brennan
, którzy będą pełnili także funkcje producenckie.
W trzecim sezonie serii Netflix zdecydował się opowiedzieć historię Rzeźnika z Plainfield. Ed Gein
urodził się w 1906 roku. Wychowywał się w bardzo toksycznej rodzinie. Ojciec był alkoholikiem, a matka fanatyczką religijną, która wpajała synom nienawiść do kobiet, twierdząc, że są istotami upadłymi i niemoralnymi.
Kryminalna działalność Rzeźnika z Plainfield
nie jest do końca znana. Policja była w stanie udowodnić mu zabicie zaledwie dwóch osób. W jego domu i okolicy znaleziono jednak liczne szczątki. Problem polegał na tym, że Ed Gein część z nich zrabował z grobów. Po aresztowaniu został poddany badaniom psychiatrycznym, które stwierdziły schizofrenię i psychopatię seksualną.
"Potwory" – zwiastun sezonu drugiego