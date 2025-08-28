PLOTKA: Kto pokłócił się na planie "Avengers: Doomsday"?

O widowisku "Avengers: Doomsday" mówi się wiele, zwłaszcza w sferze plotek. Widowisko Marvela to oczywiście ściśle chronione przedsięwzięcie, więc jakiekolwiek nowinki z planu trafiają do wiadomości publicznej jako zasłyszane opowieści bez podanego źródła. Niektóre z historii oddalają się od prawdy w zastraszającym tempie – choćby ta o rzekomym konflikcie Roberta Downeya Jr-a i Ryana Reynoldsa.
Robert Downey Jr. i Ryan Reynolds pokłóceni? Po internecie krąży plotka Od kilku tygodni w internecie krąży plotka o rzekomy starciu dwóch gwiazd nadchodzącego filmu
. Przedmiotem napiętej sytuacji miał być niesmaczny żart. Do konfliktu wkroczył Marvel
, zapewniając, że strony sporu mogą nagrywać swoje wspólne sceny oddzielnie. Zanim zmiana terminarzy kosztowałaby kolejne miliony, aktorzy ponoć przeprosili się.
Getty Images © Theo Wargo
Oryginalne doniesienia nie mówiły nic o konkretnych nazwiskach, natomiast plotka zaczęła żyć własnym życiem i wraz z kolejnymi powtórzeniami się przekształcać. W taki sposób według nowej wersji do gardeł skoczyli sobie Robert Downey Jr
i Ryan Reynolds
. Ten drugi dopiero potwierdził swój udział w filmie i jeszcze nie stawił się na planie zdjęciowym. Nie przeszkodziło to fanom w tworzeniu teorii i snuciu domysłów.
Swoje śledztwa w tej sprawie przeprowadziły portale TMZ i People, i doszły do bliźniaczych wniosków. Między gwiazdorami nie ma żadnej złej krwi
– choćby dlatego, że Downey i Reynolds… nigdy nie spotkali się twarzą w twarz
. Cytowane źródła potwierdzają, że ich wszystkie dotychczasowe rozmowy odbywały się online. Nie ma więc mowy o jakimkolwiek konflikcie, zwłaszcza takim wpływającym na zdjęcia do widowiska.
Premiera filmu zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 roku. W filmie wystąpią też m.in. Paul Rudd
(jako Ant-Man
), Simu Liu
(jako Shang-Chi), Tom Hiddleston
(jako Loki
), Florence Pugh
(jako Yelena Belova) i Sebastian Stan
(jako Zimowy Żołnierz
).
"Na noże": Najlepsze i najgorsze filmy Marvela