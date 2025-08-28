Newsy Filmy PLOTKA: Kto pokłócił się na planie "Avengers: Doomsday"?
PLOTKA: Kto pokłócił się na planie "Avengers: Doomsday"?

PLOTKA: Kto pokłócił się na planie &quot;Avengers: Doomsday&quot;?
źródło: Getty Images
autor: Jesse Grant
O widowisku "Avengers: Doomsday" mówi się wiele, zwłaszcza w sferze plotek. Widowisko Marvela to oczywiście ściśle chronione przedsięwzięcie, więc jakiekolwiek nowinki z planu trafiają do wiadomości publicznej jako zasłyszane opowieści bez podanego źródła. Niektóre z historii oddalają się od prawdy w zastraszającym tempie – choćby ta o rzekomym konflikcie Roberta Downeya Jr-a i Ryana Reynoldsa.  

Robert Downey Jr. i Ryan Reynolds pokłóceni? Po internecie krąży plotka



Od kilku tygodni w internecie krąży plotka o rzekomy starciu dwóch gwiazd nadchodzącego filmu. Przedmiotem napiętej sytuacji miał być niesmaczny żart. Do konfliktu wkroczył Marvel, zapewniając, że strony sporu mogą nagrywać swoje wspólne sceny oddzielnie. Zanim zmiana terminarzy kosztowałaby kolejne miliony, aktorzy ponoć przeprosili się.

GettyImages-2163119512.jpg Getty Images © Theo Wargo

Oryginalne doniesienia nie mówiły nic o konkretnych nazwiskach, natomiast plotka zaczęła żyć własnym życiem i wraz z kolejnymi powtórzeniami się przekształcać. W taki sposób według nowej wersji do gardeł skoczyli sobie Robert Downey Jr i Ryan Reynolds. Ten drugi dopiero potwierdził swój udział w filmie  i jeszcze nie stawił się na planie zdjęciowym. Nie przeszkodziło to fanom w tworzeniu teorii i snuciu domysłów.

Swoje śledztwa w tej sprawie przeprowadziły portale TMZ i People, i doszły do bliźniaczych wniosków. Między gwiazdorami nie ma żadnej złej krwi – choćby dlatego, że Downey i Reynolds… nigdy nie spotkali się twarzą w twarz. Cytowane źródła potwierdzają, że ich wszystkie dotychczasowe rozmowy odbywały się online. Nie ma więc mowy o jakimkolwiek konflikcie, zwłaszcza takim wpływającym na zdjęcia do widowiska. 

Premiera filmu zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 roku. W filmie wystąpią też m.in. Paul Rudd (jako Ant-Man), Simu Liu (jako Shang-Chi), Tom Hiddleston (jako Loki), Florence Pugh (jako Yelena Belova) i Sebastian Stan (jako Zimowy Żołnierz). 

