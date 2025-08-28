"Déjà vu". Reżyser "Harry'ego Pottera" ma uwagi do serialu

Do grona osób komentujących powstanie nowej ekranizacji powieści o Harrym Potterze już wcześniej włączał się Chris Columbus, reżyser dwóch pierwszych filmów cyklu. Mówił m.in. kto mógłby wcielić się w Voldemorta (więcej tutaj: Chris Columbus ma idealnego kandydata do zagrania Voldemorta w serialowym "Harrym Potterze"). Teraz twórca zdobył się na krytykę powstającej produkcji. Jej podstawą były zdjęcia nowego Hagrida, Nicka Frosta.
Co reżyser filmów z serii "Harry Potter" mówi o serialu?
Columbus wygłosił swoją opinie jako gość podcastu "The Rest Is Entertainment". Reżyser przyznał, że jego uwagę na udostępnionych przez HBO zdjęciach zwrócił kostium noszony przez nowego Hagrida
.
– Widzę te zdjęcia… i nowy Hagrid nosi dokładnie taki sam kostium, jaki my przygotowaliśmy dla niego w filmach. Część mnie zapytała: "Jaki jest sens?". Myślałem, że kostiumy i pozostałe rzeczy mają być inne, a tu jest więcej tego samego. Wszystko będzie takie samo
– przewidywał Columbus
. – To dla mnie bardzo miłe, bo widać, że to dokładanie ten sam kostium, który my projektowaliśmy. Część z tego jest naprawdę ekscytująca, więc nie mogę się doczekać, co z tym zrobią. Ale część to coś w rodzaju déjà vu.
Reżyser wrócił też do pytania o możliwy powrót do serialu jako jeden z twórców. Wcześniej powiedział magazynowi Variety, że "w świecie Pottera nie ma dla mnie już nic do zrobienia". – Zawsze miałem problem z ideą franczyzy. Czuję, że już to zrobiłem… Jestem naprawdę dumny z tych filmów, z pierwszych trzech, w które byłem zaangażowany, i idę dalej
– kontynuował na antenie.
Jednak produkcja przeznaczona na mały ekran ma nad filmami przewagę długości. – Wspaniale jest to, że w pierwszej, drugiej i trzeciej ekranizacji chcieliśmy pokazać wszystko. Chcieliśmy przenieść na ekran całe książki, a nie mieliśmy takiej możliwości. Dlatego dla mnie serial to okazja, żeby pokazać te pominięte sceny
– zwracał uwagę reżyser.
"Harry Potter": szczegóły serialu
Premierę serialu zaplanowano na początek 2027 roku. Liczący 8 odcinków pierwszy sezon będzie oparty na książce J.K. Rowling
"Harry Potter i kamień filozoficzny".
W tytułowego bohatera wcieli się Dominic McLaughlin
. W obsadzie są m.in. Alastair Stout
(Ron Weasley
), Arabella Stanton
(Hermiona Granger
), John Lithgow
(Albus Dumbledore
), Janet McTeer
(Minerwa McGonagall
) oraz Paapa Essiedu
(Severus Snape
). Stanowisko showrunnerki piastuje Francesca Gardiner
. Za kamerą stoi Mark Mylod
.
