Newsy Seriale "Déjà vu". Reżyser "Harry'ego Pottera" ma uwagi do serialu
VOD / Seriale

"Déjà vu". Reżyser "Harry'ego Pottera" ma uwagi do serialu

Variety / autor: /
&quot;Déjà vu&quot;. Reżyser &quot;Harry'ego Pottera&quot; ma uwagi do serialu
źródło: Getty Images
autor: Theo Wargo
Do grona osób komentujących powstanie nowej ekranizacji powieści o Harrym Potterze już wcześniej włączał się Chris Columbus, reżyser dwóch pierwszych filmów cyklu. Mówił m.in. kto mógłby wcielić się w Voldemorta (więcej tutaj: Chris Columbus ma idealnego kandydata do zagrania Voldemorta w serialowym "Harrym Potterze"). Teraz twórca zdobył się na krytykę powstającej produkcji. Jej podstawą były zdjęcia nowego Hagrida, Nicka Frosta

Co reżyser filmów z serii "Harry Potter" mówi o serialu?



Columbus wygłosił swoją opinie jako gość podcastu "The Rest Is Entertainment". Reżyser przyznał, że jego uwagę na udostępnionych przez HBO zdjęciach zwrócił kostium noszony przez nowego Hagrida.

Widzę te zdjęcia… i nowy Hagrid nosi dokładnie taki sam kostium, jaki my przygotowaliśmy dla niego w filmach. Część mnie zapytała: "Jaki jest sens?". Myślałem, że kostiumy i pozostałe rzeczy mają być inne, a tu jest więcej tego samego. Wszystko będzie takie samo – przewidywał Columbus. – To dla mnie bardzo miłe, bo widać, że to dokładanie ten sam kostium, który my projektowaliśmy. Część z tego jest naprawdę ekscytująca, więc nie mogę się doczekać, co z tym zrobią. Ale część to coś w rodzaju déjà vu.  


Reżyser wrócił też do pytania o możliwy powrót do serialu jako jeden z twórców. Wcześniej powiedział magazynowi Variety, że "w świecie Pottera nie ma dla mnie już nic do zrobienia". – Zawsze miałem problem z ideą franczyzy. Czuję, że już to zrobiłem… Jestem naprawdę dumny z tych filmów, z pierwszych trzech, w które byłem zaangażowany, i idę dalej – kontynuował na antenie.

Jednak produkcja przeznaczona na mały ekran ma nad filmami przewagę długości. – Wspaniale jest to, że w pierwszej, drugiej i trzeciej ekranizacji chcieliśmy pokazać wszystko. Chcieliśmy przenieść na ekran całe książki, a nie mieliśmy takiej możliwości. Dlatego dla mnie serial to okazja, żeby pokazać te pominięte sceny – zwracał uwagę reżyser.

"Harry Potter": szczegóły serialu



Premierę serialu zaplanowano na początek 2027 roku. Liczący 8 odcinków pierwszy sezon będzie oparty na książce J.K. Rowling "Harry Potter i kamień filozoficzny".

W tytułowego bohatera wcieli się Dominic McLaughlin. W obsadzie są m.in. Alastair Stout (Ron Weasley), Arabella Stanton (Hermiona Granger), John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerwa McGonagall) oraz Paapa Essiedu (Severus Snape). Stanowisko showrunnerki piastuje Francesca Gardiner. Za kamerą stoi Mark Mylod.

Zwiastun filmu "Harry Potter i kamień filozoficzny"


