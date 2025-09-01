Newsy Seriale Hosanna! Serialowy Jezus będzie animowany
VOD / Seriale

Hosanna! Serialowy Jezus będzie animowany

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Amazon+og%C5%82asza+obsad%C4%99+animowanego+spin-offu+serialu+%22The+Chosen.+Wybrani%22-162712
Hosanna! Serialowy Jezus będzie animowany
Amazon i jego platforma Prime Video oficjalnie dają zielone światło serialowi "The Chosen Adventures". Projekt pomyślany jest jako spin-off serialowego hitu "The Chosen. Wybrani".

Kto w obsadzie animowanego spin-offu "The Chosen"?



Za produkcję "The Chosen Adventures" odpowiadają Amazon MGM Studios oraz 5&2 Studios. Autorem scenariusza jest Ryan Swanson, który pracował także przy serialu "The Chosen. Wybrani".

Serial animowany ma być lekką opowieścią o 9-letniej Abby i jej najlepszym przyjacielu Joshui. Dzieci mieszkają w Kafarnaum, gdzie pewnego dnia spotykają mądrego nauczyciela Jezusa z Nazaretu. Pod jego wpływem zmieniają swój pogląd na świat i postanawiają przesłanie nauczyciela przekazać innym dzieciom.


W obsadzie serialu są: Romy Fay jako Abby i Jude Zarzaur jako Joshua. Rodziców zagrają Danny Nucci i Zehra Fazal. Dodatkowo Paul Walter Hauser użyczy głosu gadającej owcy, a Yvonne Orji gołębicy.

W serialu usłyszymy również głosy gwiazd "The Chosen. Wybrani", w tym: Jonathana Roumiego (Jezus), Parasa Patela (Mateusz), Elizabeth Tabish (Maria Magdalena), Noah Jamesa (Andrzej), Joeya Vahediego (Tomasz), George'a H. Xanthisa (Jan), Yasmine Al-Bustami (Ramah) i Brandona Pottera (Quintus).

W przygotowaniu jest 14 odcinków mający po ok. 11 minut długości.

"The Chosen Adventures" to najnowsza część rozrastającego się medialnego uniwersum, w którego skład wchodzą: główny serial "The Chosen. Wybrani", nowy serial "Joseph of Egypt" oraz program dokumentalny/reality "The Chosen in the Wild with Bear Grylls".

Zwiastun serialu "The Chosen. Wybrani"




Najnowsze Newsy

Filmy Multimedia

Tak wygląda Lady Gaga w serialu "Wednesday"

1 komentarz
Seriale

"Harry Potter": Nowe dodatki obsadowe. Szykuje się niespodziewany powrót

22 komentarze
Filmy

"On po prostu ma problemy" – Marlon Wayans ostro o Snoop Doggu

46 komentarzy
Filmy Wideo

Linda i Pasikowski w akcji. Zobacz fragment "Zamachu na papieża"

28 komentarzy
Filmy Box office

Box Office Świat: Jackie Chan znów jest numerem jeden

2 komentarze
Filmy

Czy "Thor 5" powstanie? Chris Hemsworth nie mówi "nie"

5 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

WENECJA 2025: Jim Jarmusch wraca! Recenzja "Father Mother Sister Brother"

7 komentarzy