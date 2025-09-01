Hosanna! Serialowy Jezus będzie animowany

Amazon i jego platforma Prime Video oficjalnie dają zielone światło serialowi "The Chosen Adventures". Projekt pomyślany jest jako spin-off serialowego hitu "The Chosen. Wybrani".
Kto w obsadzie animowanego spin-offu "The Chosen"?
Za produkcję "The Chosen Adventures"
odpowiadają Amazon MGM Studios oraz 5&2 Studios. Autorem scenariusza jest Ryan Swanson
, który pracował także przy serialu "The Chosen. Wybrani".
Serial animowany ma być lekką opowieścią o 9-letniej Abby i jej najlepszym przyjacielu Joshui. Dzieci mieszkają w Kafarnaum, gdzie pewnego dnia spotykają mądrego nauczyciela Jezusa z Nazaretu. Pod jego wpływem zmieniają swój pogląd na świat i postanawiają przesłanie nauczyciela przekazać innym dzieciom.
W obsadzie serialu są: Romy Fay
jako Abby i Jude Zarzaur jako Joshua. Rodziców zagrają Danny Nucci
i Zehra Fazal
. Dodatkowo Paul Walter Hauser
użyczy głosu gadającej owcy, a Yvonne Orji
gołębicy.
W serialu usłyszymy również głosy gwiazd "The Chosen. Wybrani
", w tym: Jonathana Roumiego
(Jezus), Parasa Patela
(Mateusz), Elizabeth Tabish
(Maria Magdalena), Noah Jamesa
(Andrzej), Joeya Vahediego
(Tomasz), George'a H. Xanthisa
(Jan), Yasmine Al-Bustami
(Ramah) i Brandona Pottera
(Quintus).
W przygotowaniu jest 14 odcinków mający po ok. 11 minut długości
. "The Chosen Adventures"
to najnowsza część rozrastającego się medialnego uniwersum, w którego skład wchodzą: główny serial "The Chosen. Wybrani"
, nowy serial "Joseph of Egypt"
oraz program dokumentalny/reality "The Chosen in the Wild with Bear Grylls"
.
Zwiastun serialu "The Chosen. Wybrani"