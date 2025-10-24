Glenn Close w hiszpańskim filmie z Penélope Cruz

Do sieci trafiła informacja, że Glenn Close zagra w nadchodzącym hiszpańskim filmie "The Black Ball" ("La Bola Negra") duetu scenarzystów i reżyserów Javiera Calvo i Javiera Ambrossiego, znanych też jako Los Javis, którzy mają na koncie m.in. serial "Veneno".
Co wiemy o "The Black Ball"?
Getty Images © Taylor Hill
W obsadzie obok Close znaleźli się także Penélope Cruz
, Miguel Bernardeau
, Carlos González
, Lola Dueñas
oraz hiszpański piosenkarz i autor tekstów Guitarricadelafuente, dla którego będzie to debiut filmowy. Los Javis stwierdzili, że praca z Close
jest dla nich zaszczytem. Przeczytała scenariusz, zakochała się w projekcie, a my jesteśmy zakochani w niej.
Aktorka wkrótce ma zjawić się na planie.
Scenariusz "The Black Ball"
oparty jest na niedokończonym dziele poety i dramaturga Federico Garcíi Lorki. Film pokaże historie trzech homoseksualnych mężczyzn żyjących w różnych epokach historycznych. Ich losy łączą wątki pożądania, bólu i dziedzictwa.
Film powstaje w koprodukcji Movistar Plus+ i Suma Content Films wraz z francuskim studiem Le Pacte oraz firmą El Deseo, należącą do braci Almodóvar. Dystrybucją filmu w Hiszpanii zajmie się Elastica, a sprzedażą międzynarodową — firma Goodfellas. Close
w tym roku zobaczymy w filmie "Żywy czy martwy
" należącym do serii "Na noże"
.
"Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże"" - zwiastun