Glenn Close w hiszpańskim filmie z Penélope Cruz

Do sieci trafiła informacja, że Glenn Close zagra w nadchodzącym hiszpańskim filmie "The Black Ball" ("La Bola Negra") duetu scenarzystów i reżyserów Javiera Calvo i Javiera Ambrossiego, znanych też jako Los Javis, którzy mają na koncie m.in. serial "Veneno". 

Co wiemy o "The Black Ball"?



GettyImages-2241633484.jpg Getty Images © Taylor Hill


W obsadzie obok Close znaleźli się także Penélope Cruz, Miguel Bernardeau, Carlos González, Lola Dueñas oraz hiszpański piosenkarz i autor tekstów Guitarricadelafuente, dla którego będzie to debiut filmowy. Los Javis stwierdzili, że praca z Close jest dla nich zaszczytem. Przeczytała scenariusz, zakochała się w projekcie, a my jesteśmy zakochani w niej. Aktorka wkrótce ma zjawić się na planie. 

Scenariusz "The Black Ball" oparty jest na niedokończonym dziele poety i dramaturga Federico Garcíi Lorki. Film pokaże historie trzech homoseksualnych mężczyzn żyjących w różnych epokach historycznych. Ich losy łączą wątki pożądania, bólu i dziedzictwa.

Film powstaje w koprodukcji Movistar Plus+ i Suma Content Films wraz z francuskim studiem Le Pacte oraz firmą El Deseo, należącą do braci Almodóvar. Dystrybucją filmu w Hiszpanii zajmie się Elastica, a sprzedażą międzynarodową — firma Goodfellas.

