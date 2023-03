Miał kręcić "Diunę", zrobi konkurencję "The Last of Us"

Kultowa powieść sf "Dzień Tryfidów" i ambitne plany ekranizacji Amazonu

To była szybka piłka. Dopiero co dowiedzieliśmy się, że nagradzany autor serialuporzucił prequelzatytułowany, a już słyszymy o tym, że Johan Renck przeniósł się do konkurencji. Dlawyreżyserujeto jednak z najbardziej cenionych wczesnych powieści sf, która łączy temat biologicznej apokalipsy z inwazją Obcych. Akcja opublikowanej wpowieści rozgrywała się w niedalekiej przyszłości. Ludzkość poszukuje alternatywnych paliw. Rośliny zwane Tryfidami, które miały zażegnać kryzys, okazują się przyczyną apokalipsy na globalną skalę. Miliony ludzi niespodziewanie ślepną, a garstka ocalałych pod wodzą doktora Billa Masena musi stoczyć walkę z Tryfidami.Powieść Johna Wyndhama była już kilkukrotnie przenoszona na duże i małe ekrany. W 1962 roku powstał film. W. Po raz drugi serialowa wersja została zrealizowana wAmazon zamierza jednak zaproponować fanom science fiction inne podejście do oryginału.. Każda będzie opowiadać o inwazji z perspektywy różnych bohaterów żyjących w różnych miejscach na Ziemi.Urodzony w Szwecji Johan Renck wyrobił sobie w Hollywood nazwisko pracując przy tak popularnych serialach jak. Prawdziwym przełomem okazał się podziwiany przez krytykówTo właśnie dzięki temu serialowi HBO Max zdecydowało się zaproponować mu pozycję reżysera i producenta. Projekt pomyślany jest jako prequel widowiska kinowego Denisa Villeneuve'a . Jego akcja rozgrywa się 10 tysięcy lat wcześniej i ukaże kulisy powstania rządzącej znaną galaktyką zza kulis żeńską organizacją Bene Gesserit, której ambitny projekt eugeniczny miał doprowadzić do wyznaczenia nowego kierunku rozwoju ludzkości. Renck jednak niespodziewanie porzucił projekt. Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu , doszło do konfliktu wizji z producentami HBO Max. W konsekwencji reżyser usunął ze swoich mediów społecznościowych wszystkie wzmianki o tym serialu.