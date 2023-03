"Diuna": Prequel w tarapatach. Reżyser i gwiazda odchodzą

Getty Images © Frazer Harrison



Nie o taki prequel "Diuny" chodziło



Zwiastun filmu "Diuna"



To tylko początek? Będą kolejne zmiany w obsadzie



O czym opowiada serial "Dune: The Sisterhood"?



Posłuchajcie naszego podcastu "Mam parę uwag" o filmie "Diuna"







. Nad produkcją HBO Max znów zebrały się czarne chmury.Głównym problemem serialu jest konflikt wizji. Jak donosi portal Deadline,. Ci chcieli podobno, żeby serial był zrobioną na mniejsza skalę kopią widowiska Villeneuve'a Renck miał inną wizję.Przedstawiciel HBO Max odpowiadając portalowi Deadline. Twierdzi, że Renck nakręcił to, co miał w kontrakcie (czyli dwa odcinki) i. Zaś przerwa w produkcji była zawsze planowana.Zachowanie Rencka jednak sugeruje, że zgody z HBO Max nie było.. Dodatkowo Deadline nie jest przekonane czy jakikolwiek materiał nakręcony przez niego zostanie w serialu wykorzystany. O tym podobno zadecyduje następca Rencka . Aktorka wcielała się w serialu w postać. Teraz HBO Max musi znaleźć nową osobę do zagrania tej bohaterki.Według Deadline. A wszystko przez odejście jakiś czas temu twórczyni serialu Diane Ademu-John , która miała być współshowrunnerką.Projekt został w całości na głowie Alison Schapker , która musiała w ostatniej chwili przerobić serial. To zrodziło. To z kolei prowadzi do sytuacji, w której aktorzy mogą nie być dostępnie w związku z innymi zobowiązaniami. A to z kolei doprowadzi do kolejnychi potencjalniez nowymi osobami.. Głównymi bohaterkami są siostry Harkonnen, które walcząc z siłami zagrażającymi przyszłości rodzaju ludzkiego, zakładają legendarny zakon Bene Gesserit. Owiana tajemnicą potęga ugrupowania powoduje, że w jego ręce trafia cicha kontrola nad politycznym życiem we wszechświecie.Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszym corocznym plebiscycie NAGRODY FILMWEBU 2023 TUTAJ znajdziecie nominacje w 13 kategoriach. Wybierzcie najlepszych!