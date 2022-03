Amerykańscy producenci przyznali nagrody. "CODA" nowym faworytem Oscarów?

"Coda" nowym oscarowym faworytem?





Zwiastun filmu "Coda"



W sobotę wieczorem poznaliśmy laureatów 33. nagród Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych . Wyróżnienie dla najlepszego filmu powędrowało niespodziewanie w ręce twórców komediodramatu " CODA ".Od 1990 roku aż 22 filmy nagrodzone laurem producentów zdobywały później Oscara dla najlepszego filmu. Triumf " CODY " sprawił, że " Psie pazury " nie są już murowanym faworytem tegorocznego wyścigu po główną statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej. Dodajmy, iż produkcja AppleTV+ jest pierwszym w historii tytułem platformy streamingowej nagrodzonym przez Gildię. CODA " to remake francuskiego filmu " Rozumiemy się bez słów " z 2014 roku. Obraz opowiada historię nastoletniej Ruby, której rodzice oraz starszy brat są głuchoniemi. Dziewczyna urodziła się zdrowa, dlatego dla swoich bliskich jest naturalnym łącznikiem ze światem dźwięków, a także niezastąpionym pomocnikiem w codziennym życiu. Ruby osiągnęła już wiek, gdy dzieci zaczynają wyfruwać z gniazd, szukać swojego miejsca i miłości. Idąc za głosem serca, bohaterka zapisuje się do szkolnego chóru. Nauczyciel muzyki odkrywa w niej wielki talent wokalny i proponuje szkołę muzyczną w Boston. Jak powiedzieć o tym rodzicom? Jak opisać im radość, którą daje muzyka? Jak zostawić zwariowane życie rodzinne i ruszyć w nieznane?Reżyserką oraz scenarzystką " CODY " jest Sian Heder . W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Emilia Jones Daniel Durant . Utwór miał światową premierę na zeszłorocznym festiwalu Sundance, gdzie zdobył aż pięć nagród, w tym Główną Nagrodę Jury oraz nagrodę publiczności. " CODA " ma trzy nominacje do Oscara: dla najlepszego filmu, za scenariusz adaptowany i drugoplanową rolę męską Troya Kotsura Poniżej prezentujemy Wam głównych laureatów 33. nagród Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych:FILM KINOWYFILM DOKUMENTALNYFILM ANIMOWANYSERIAL DRAMATYCZNY Sukcesja " (sezon 3)SERIAL KOMEDIOWY Ted Lasso " (sezon 2)SERIAL LIMITOWANY