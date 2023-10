Strajk aktorów: Cyfrowy wizerunek aktorów dostanie ochronę państwa?

Amerykańscy senatorzy mają dość chaosu, do jakiego doprowadził strajk aktorów. I skoro studia nie chcą same uregulować zasad wykorzystywania sztucznej inteligencji do tworzenia cyfrowych wizerunków artystów, senatorzy zrobią to za nich.



NO FAKES Act. Co chcą uchwalić senatorzy?



Czterech senatorów ogłosiło, że w przygotowaniu jest ustawa, która chronić będzie aktorów, piosenkarzy oraz innych twórców, których głos lub wizerunek może być medialnie wykorzystywany. Projekt nosi nazwę Nurture Originals, Foster Art, and Keep Entertainment Safe Act, czyli w skrócie NO FAKES Act.



Ustawa ma zapobiegać nielegalnemu wykorzystywaniu cyfrowych kopii głosu lub wizerunku aktorów. Każde takie wykorzystanie wymagałoby zgody artysty lub jego spadkobierców. Osoba, która mimo to stworzyłaby rzecz z wykorzystaniem repliki wygenerowanej przez sztuczną inteligencję, mogłaby być pociągnięta do odpowiedzialności karnej za naruszenie dóbr osobistych.



NO FAKES Act nie jest jednak tak ostrym przepisem, jak się na pierwszy rzut oka wydaje. Senatorowie uwzględnili wiele wyjątków, wśród nich jest wykorzystanie cyfrowych replik w pracach biograficznych lub/i historycznych, jako krytyka, komentarz, satyra lub parodia oraz w każdym innym przypadku, który podlega ochronie konstytucyjnej gwarantowanej przez Pierwszą Poprawkę.



Ochrona prawna wizerunku ma obowiązywać do 70 lat po śmierci artysty.



NO FAKES Act jest inicjatywą ponadpartyjną. Ustawa została zgłoszona przez dwóch senatorów Demokratów i dwóch senatorów Republikanów.



Inicjatywa została przyjęta z radością przez SAG-AFTRA. Związek pozostający w sporze zbiorowym z hollywoodzkimi wytwórniami jako jeden z postulatów stawia właśnie uregulowanie wykorzystywania sztucznej inteligencji w celu generowania cyfrowych replik.