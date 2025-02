Amerykańskie kina grożą bojkotem "Narnii"

Amerykańskie kina zbojkotują "Narnię"?

"Opowieści z Narnii": Greta Gerwig pracuje nad adaptacją "Siostrzeńca czarodzieja"?





Według amerykańskich źródeł, dystrybutorzy oraz wytwórnie filmowe naciskały na IMAX, by ten nie podpisywał umowy z Netflixem na ekskluzywne kinowe pokazy "Opowieści z Narni". W ich ślady poszły sieci kin – między innymi popularne Regal i Cinemark – grożące bojkotem "Opowieści z Narniii". Zdeterminowani kiniarze zapowiadają, że nic nie jest w stanie zmienić ich decyzji, jako że Netflix jest przez nie traktowany jako wróg tradycyjnej dystrybucji kinowej. Jeśli tak się stanie, może dojść do konfliktu na pomiędzy IMAX a wielkimi amerykańskimi multipleksami.Warto z tej okazji przypomnieć, że wyjątkowej umowy pomiędzy Netflixem a IMAX nigdy by nie było, gdyby nie wymagania reżyserki "Opowieści z Narnii", Grety Gerwig . Jednym z warunków podpisanej przez nią umowy było zapewnienie filmowi oficjalnej premiery kinowej oraz klasycznej dystrybucji. Ukłon dla tradycyjnie rozumianego kina ze strony Gerwig , podyktowany jednak przede wszystkim własnym interesem, stał się niespodziewanym dla niej samej zarzewiem konfliktu.Ostatnio pojawiły się pogłoski, że Greta Gerwig może przenieść na ekran szóstą część cyklu "Opowieści z Narnii", czyli "Siostrzeńca czarodzieja". W oficjalnym opisie książki czytamy:Według pogłosek próby do filmu mają ruszyć już w czerwcu. Zdjęcia ruszą jesienią, aby gotowy projekt mógł trafić do kin na planowaną datę premiery –. Miesiąc później "Opowieści" pojawią się na Netflixie.