"Opowieści z Narnii" Grety Gerwig najpierw w kinach Imax, a potem na Netfliksie. Data premiery ujawniona

Widowisko trafi na wielkie ekrany w amerykańskie Święto Dziękczynienia -Jego głównymi konkurentami w walce o portfele widzów będą wówczas kolejne "Igrzyska śmierci", nieujawniona na razie superprodukcja studia Warner Bros , a także nowa animacja Disneya. Na platformie Netflix " Opowieści z Narnii " pojawią się miesiąc później -Na razie nie wiadomo oficjalnie, którą z siedmiu części cyklu "Narnia" pióra C.S. Lewisa Gerwig zamierza przenieść na ekran. Ostatnio pojawiły się jednak pogłoski, że reżyserka " Barbie " i " Małych kobietek " chce zaadaptować powieść numer 6, czyli "Siostrzeńca czarodzieja". W oficjalnym opisie książki czytamy:Przypomnijmy: Netflix i spadkobiercy C.S. Lewisa planują nowe "Opowieści z Narnii" już od 2018 roku. O tym, że reżyserką dwóch filmów z tego cyklu będzie Greta Gerwig , zaczęło się mówić w 2022 roku. Oficjalnie potwierdzono to w 2023 roku tuż przed premierą widowiska " Barbie ". Ten film był gigantycznym hitem kasowym, więc platforma zamierzała zrobić wszystko, by zatrzymać Gerwig przy sobie.A w zasadzie prawie wszystko. Szefowie Netfliksa przez długi czas nie chcieli bowiem zmieniać swojego modelu biznesowego i planowali nowe "Opowieści z Narnii" jako produkcje realizowane bezpośrednio na streaming. Na to nie chciała się zgodzić Gerwig . Sytuacja zrobiła się tak napięta, że do sieci trafiły przecieki o konflikcie na linii reżyserka-szefowie Netfliksa. Podobno Gerwig postawiła ultimatum: albo "Narnia" dostanie kinową dystrybucję, na jaką film zasługuje, albo ona zrezygnuje ze stanowiska reżysera.