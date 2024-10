Greta Gerwig opuszcza "Narnię"?

Greta Gerwig porzuca "Narnię"?

Getty Images © Emma McIntyre

Zobacz zwiastun filmu "Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu"

Portal World of Reel zastrzega, że choć są to niepotwierdzone informacje, jednocześnie pochodzą one z przynajmniej kilku zaufanych źródeł. Stąd pewnie wynikają sprzeczności w detalach oraz niuansach, które cytuje portal. Wszystkie zgadzają się jednak co do istoty problemu - reżyserka filmu " Barbie " liczy, że Netflx, poza premierą na portalu, postanowi także wprowadzić jej "Opowieści z Narnii" do kin. Streamingowy gigant nie chce jednak decydować się na taki ruch - wyjątek na korzyść wizji Gerwig byłby bowiem nie tylko przejawem niekonsekwencji, ale i wyrwą w modelu dystrybucyjnym, którą mogliby w przyszłości wykorzystywać inni twórcy.Zdaniem Matta Belloniego z portalu Puck, Gerwig jest "zdenerwowana" z powodu uporu Netlixa, przez co "wyraziła swoje obawy" dotyczące ograniczenia jej filmów jedynie do obecności na platformie. Prawdą jest, że reżyserka dobrze wiedziała na co się godzi w momencie podpisywania umowy z Netflixem - warto jednak zaznaczyć, że do reżyserowania "Opowieści z Narnii" została zatrudniona na kilka miesięcy przed premierą " Barbie ". Gigantyczny kasowy sukces filmu zbudował jej pozycję jako jednej z najgorętszych amerykańskich twórczyni, a przy tym otworzył drogę do dowolnego, wymarzonego przez siebie projektu. Reżyserka czuje więc, że ma znacznie mocniejszą pozycję negocjacyjną, co też próbuje wykorzystać dla spełnienia swojej kinowej wizji.Empire City donosi z kolei, że motywacja do przekonania Netflixa jest u Grety Gerwig niezwykle silna. Na tyle, że niezgoda na warunki dystrybucji kinowej może oznaczać rozwiązanie umowy i pożegnanie się reżyserki z projektem. Twórczyni filmowej " Barbie " w niedawnych wywiadach już kilkukrotnie podzieliła się swoimi obawami dotyczącymi pracy nad filmem. Gerwig najpierw wyznała, że jest "przerażona", a później, że ma "ciągle nawracające koszmary" związane z projektem - zarówno jego skalą, jak i ciężką współpracą już na wczesnym etapie prac nad filmem. Widać, że atmosfera wokół projektu nie jest więc najlepsza - pytanie, czy Netflix może pozwolić sobie na stracenie reżyserki, podmieniając ją na mniej prestiżowe, łatwiejsze do kontrolowania nazwisko?