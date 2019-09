W najbliższy poniedziałek w Luizjanie ruszają zdjęcia do anglojęzycznej adaptacji japońskiej gry wideoz 2016 rokuW elektronicznym pierwowzorze gracz wciela się w Maksa prowadzącego śledztwo w sprawie zaginięcia swojej przyjaciółki. Tuż przed zniknięciem nastolatka wysłała do bohatera list, w którym przyznała się do morderstwa.W obsadzie znaleźli się Danny Ramirez Lydia Hearst . Film wyreżyseruje debiutantka Sonja OHara według scenariusza Davida Ebeltofta