Amerykanie nie zamówią Switcha 2. Konsola Nintendo ofiarą wojny handlowej Donalda Trumpa

Gracze ofiarami ceł Donalda Trumpa

Nowe funkcje i usprawnienia w Nintendo Switch 2:

Co więcej, koncern nie podał czy i kiedy ruszy przedsprzedaż w tym kraju.W oficjalnym komunikacie Nintendo czytamy:. Cena w USA ma wynieść, ale została ogłoszona jeszcze przed wprowadzeniem ceł przez Donalda Trumpa• 7,9-calowy ekran LCD Full HD (1080p i aż do 120 fps) zapewnia ostrzejszy obraz i bardziej płynne animacje.• Nowe Joy-Cony 2 mocowane magnetycznie, które można przesuwać po stole lub spodniach jak myszkę – idealne do precyzyjnego celowania.• Nowa podstawka z pełną regulacją kąta nachylenia oraz dodatkowy port USB-C na górze konsoli, umożliwiający ładowanie w trybie tabletop.• Zwiększona moc obliczeniowa i graficzna dzięki nowemu CPU i GPU – szybsze ładowanie i bardziej zaawansowana grafika.• 256 GB pamięci wewnętrznej (8 razy więcej niż w Switchu) oraz wsparcie dla superszybkich kart microSD Express.• Udoskonalony dźwięk przestrzenny 3D – bardziej naturalny i wyraźny dźwięk w trybie przenośnym i tabletop.• Pełna kompatybilność wsteczna z fizycznymi i cyfrowymi grami na Nintendo Switch (choć część może wymagać aktualizacji lub być ograniczona).Switch 2 wprowadza również dwie rewolucyjne funkcje:• GameShare – jedna osoba mająca grę może udostępnić ją lokalnie innym graczom na Switch 2 lub Switch. Funkcja działa także online i łączy się z GameChatem.• Wirtualne karty gier – pozwalają grać w cyfrowe gry offline, pożyczać i pożyczać je członkom grupy rodzinnej, a także łatwo zarządzać biblioteką gier z poziomu konsoli.