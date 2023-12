Reżyser nagradzanych filmów LGBT szykuje kryminał

Co wiemy o "McGlue"?

Zwiastun filmu "Dobrzy nieznajomi"

Scenariusz właśnie przygotowuje sama autorka książki Ottessa Moshfegh Tytuł to imię głównego bohatera. To marynarz, który budzi się z olbrzymim kacem i odkrywa, że jest spętany łańcuchami i trzymany w zamknięciu pod pokładem. Jego towarzysze twierdzą, że zabił innego marynarza. McGlue nic z tego nie pamięta, ale nie chce w to uwierzyć. Zabity był bowiem jego przyjacielem., najnowszy film Haigha , jest również ekranizacją. To historia Adama ( Andrew Scott ), którego życie całkowicie odmienia jedna noc i przypadkowe spotkanie z tajemniczym sąsiadem ( Paul Mescal ).W miarę rozwoju ich relacji Adama coraz bardziej pochłaniają wspomnienia z przeszłości. W pewnym momencie mężczyzna postanawia wrócić do miasteczka, w którym dorastał. Gdy trafia do rodzinnego domu, odnajduje swoich rodziców takimi, jakimi ich zapamiętał z dnia ich śmierci przed trzydziestu laty.