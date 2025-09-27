Newsy Filmy Box office Box Office: Warner Bros. z najlepszym kinowym rokiem od lat
Nikt już dziś nie pamięta, że po słabych wynikach filmów Warner Bros. pod koniec ubiegłego roku mówiło się o tym, że szefowie Warner Bros Motion Picture Group Michael De Luca i Pam Abdy pożegnają się ze swoimi posadami. Dziś studio świętuje wielkie wydarzenie – jest pierwszą hollywoodzką wytwórnią w tym roku, której filmy osiągnęły globalnie wpływy w wysokości 4 miliardów dolarów.

2025 - Wielki triumf Warner Bros.



Warner Bros. dobija do 4 miliardów dolarów po raz pierwszy od 2019 roku. Co jeszcze bardziej imponujące, wtedy potrzeba było do tego 20 premier kinowych. W tym roku udało się to osiągnąć z zaledwie 11 filmami.

Jest tu jednak jedna uwaga. Do tej kwoty zalicza się także "F1: Film", czyli produkcję Apple Original Films, którą jednak Warner Bros. wspierał i dystrybuował.


Dziewięć filmów WB w tym roku debiutowało na pierwszym miejscu w amerykańskim box offisie. Warner jest pierwszym studiem w historii, który w jednym roku kalendarzowym zaliczył siedem z rzędu otwarć na poziomie co najmniej 40 milionów dolarów (poprzednim rekordzistą był Disney z pięcioma tytułami).

Prawie miliard dolarów to zasługa należącego do WBD studia New Line specjalizującego się w horrorach. Zarówno nowe odsłony "Oszukać przeznaczenie" jak i "Obecności" pobiły wcześniejsze rekordy sprzedaży tych serii.

Największym kasowym hitem Warnera w tym roku pozostaje "Minecraft: Film", którego wpływy przekroczyły 957 milionów dolarów.

Warner Bros. jednak najpewniej nie utrzyma pierwszego miejsca w zestawieniu wytwórni do końca roku. Wchodząca właśnie do kin "Jedna bitwa po drugiej" jest ostatnią dużą premierą wytwórni zaplanowaną na ten rok. Kolejnym dużym filmem studia są "Wichrowe wzgórza", których premiera planowana jest dopiero na Walentynki 2026.

