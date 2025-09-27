Box Office: Warner Bros. z najlepszym kinowym rokiem od lat

Nikt już dziś nie pamięta, że po słabych wynikach filmów Warner Bros. pod koniec ubiegłego roku mówiło się o tym, że szefowie Warner Bros Motion Picture Group Michael De Luca i Pam Abdy pożegnają się ze swoimi posadami. Dziś studio świętuje wielkie wydarzenie – jest pierwszą hollywoodzką wytwórnią w tym roku, której filmy osiągnęły globalnie wpływy w wysokości 4 miliardów dolarów.
2025 - Wielki triumf Warner Bros. Warner Bros. dobija do 4 miliardów dolarów po raz pierwszy od 2019 roku.
Co jeszcze bardziej imponujące, wtedy potrzeba było do tego 20 premier kinowych. W tym roku udało się to osiągnąć z zaledwie 11 filmami.
Jest tu jednak jedna uwaga. Do tej kwoty zalicza się także "F1: Film"
, czyli produkcję Apple Original Films, którą jednak Warner Bros. wspierał i dystrybuował.
Dziewięć filmów WB w tym roku debiutowało na pierwszym miejscu w amerykańskim box offisie. Warner jest pierwszym studiem w historii, który w jednym roku kalendarzowym zaliczył siedem z rzędu otwarć na poziomie co najmniej 40 milionów dolarów
(poprzednim rekordzistą był Disney z pięcioma tytułami). Prawie miliard dolarów to zasługa należącego do WBD studia New Line specjalizującego się w horrorach
. Zarówno nowe odsłony "Oszukać przeznaczenie
" jak i "Obecności
" pobiły wcześniejsze rekordy sprzedaży tych serii. Największym kasowym hitem Warnera w tym roku pozostaje "Minecraft: Film"
, którego wpływy przekroczyły 957 milionów dolarów.
Warner Bros. jednak najpewniej nie utrzyma pierwszego miejsca w zestawieniu wytwórni do końca roku. Wchodząca właśnie do kin "Jedna bitwa po drugiej
" jest ostatnią dużą premierą wytwórni zaplanowaną na ten rok. Kolejnym dużym filmem studia są "Wichrowe wzgórza", których premiera planowana jest dopiero na Walentynki 2026
.
Zwiastun filmu "Minecraft: Film"