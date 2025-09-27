Newsy Filmy Streep i Weaver razem na ekranie. Co wiemy o ich projekcie?
Sigourney Weaver i Meryl Streep już wkrótce spotkają się na planie filmu zatytułowanego "Useful Idiots". Projekt powstaje dla Amazon MGM Studios.

Co wiemy o "Useful Idiots"?


Początek prac na planie "Useful Idiots" zaplanowany jest na styczeń. Na krześle reżysera zasiądzie Joseph Cedar – urodzony w Nowym Jorku filmowiec o izraelskich korzeniach, autor nagradzanych w Berlinie i Cannes filmów ("Twierdza Beaufort", "Przypis"). Scenariusz napisała Callie Khouri ("Thelma i Louise"). Szczegóły fabuły ani ról, jakie przypadły aktorkom, nie zostały ujawnione. 

Ostatnie role Meryl Streep


Meryl Streep w ostatnich latach zagrała m.in. w "Balu", czyli musicalu Ryana Murphy'ego, dramacie psychologicznym Stevena Soderbergha "Niech gadają", wyreżyserowanej przez Adama McKaya satyrze "Nie patrz w górę" oraz serialu "Zbrodnie po sąsiedzku". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy m.in. kontynuację hitu "Diabeł ubiera się u Prady", w którym ma wrócić do roli diabolicznej Mirandy Priestly. 

Stanley Tucci i Meryl Streep na planie filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2"

Ostatnie role Sigourney Weaver. Zobacz zwiastun widowiska "Avatar: Ogień i popiół"

 
Sigourney Weaver w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w hicie "Avatar: Istota wody" (do roli Kiri powróci w kolejnej części cyklu, "Ogniu i popiele", która trafi na ekrany kin już w grudniu – zwiastun poniżej) oraz takich filmach jak "Pogromcy duchów: Dziedzictwo", "Zadzwoń do Jane", "Dobry ogrodnik" czy "Wąwóz". Zagrała też w miniserialu "Wszystkie kwiaty Alice Hart". 




