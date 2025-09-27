Streep i Weaver razem na ekranie. Co wiemy o ich projekcie?

Sigourney Weaver i Meryl Streep już wkrótce spotkają się na planie filmu zatytułowanego "Useful Idiots". Projekt powstaje dla Amazon MGM Studios.
Co wiemy o "Useful Idiots"?
Początek prac na planie "Useful Idiots
" zaplanowany jest na styczeń. Na krześle reżysera zasiądzie Joseph Cedar
– urodzony w Nowym Jorku filmowiec o izraelskich korzeniach, autor nagradzanych w Berlinie i Cannes filmów ("Twierdza Beaufort
", "Przypis
"). Scenariusz napisała Callie Khouri
("Thelma i Louise
"). Szczegóły fabuły ani ról, jakie przypadły aktorkom, nie zostały ujawnione.
Ostatnie role Meryl StreepMeryl Streep
w ostatnich latach zagrała m.in. w "Balu
", czyli musicalu Ryana Murphy'ego
, dramacie psychologicznym Stevena Soderbergha
"Niech gadają
", wyreżyserowanej przez Adama McKaya
satyrze "Nie patrz w górę
" oraz serialu "Zbrodnie po sąsiedzku
". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy m.in. kontynuację hitu "Diabeł ubiera się u Prady
", w którym ma wrócić do roli diabolicznej Mirandy Priestly.
Stanley Tucci i Meryl Streep na planie filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2"
Ostatnie role Sigourney Weaver. Zobacz zwiastun widowiska "Avatar: Ogień i popiół" Sigourney Weaver
w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w hicie "Avatar: Istota wody
" (do roli Kiri powróci w kolejnej części cyklu, "Ogniu i popiele
", która trafi na ekrany kin już w grudniu – zwiastun poniżej) oraz takich filmach jak "Pogromcy duchów: Dziedzictwo
", "Zadzwoń do Jane
", "Dobry ogrodnik
" czy "Wąwóz
". Zagrała też w miniserialu "Wszystkie kwiaty Alice Hart
".