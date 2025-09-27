Glen Powell nie chciał fotki ze swoim idolem. Powód: cancel culture

Chcielibyście fotkę z Glenem Powellem? Musicie spełnić jeden warunek: nie możecie być scancellowani. Ostatnio przekonała się o tym pewna osoba z branży filmowej.
Chcesz zdjęcie z Glenem Powellem? Ok, ale nie bądź scancellowany
Goszcząc w podcaście Therapuss with Jake Shane, Powell
opowiedział o sytuacji, jaka miała miejsce na jednej z branżowych imprez. Spotkał tam swojego idola – człowieka, który nakręcił niektóre z jego ulubionych filmów. I choć początkowo aktor był bardzo podekscytowany spotkaniem, jego entuzjazm opadł, gdy fotograf zaproponował im wspólne zdjęcie.
Glen Powell w towarzystwie kolegów z obsady "Chada Powersa" na uroczystej premierze serialuByłem fanem zawodowych dokonań tego człowieka, ale nie jego osobistych wyborów
– powiedział Powell
. Co ciekawe, niewymieniony z nazwiska twórca najwyraźniej bardzo chciał zapozować do wspólnej fotografii. Ale kiedy taka osoba chce sobie zrobić z tobą zdjęcie, szybko sobie uświadamiasz, że to nie jest dobry pomysł
– kontynuował aktor. On zdecydowanie zorientował się, co myślę. I wtedy uświadomiłem sobie, patrząc na jego twarz, że to toksyczna osoba. Kiedy wychodzi do świata, ludzie reagują na niego instynktownie, biorąc pod uwagę zły wybór, jakiego kiedyś dokonał.
Najważniejsze role Glena PowellaGlen Powell
najlepiej znany jest z roli porucznika Jake'a "Hangmana" Seresina w widowisku "Top Gun: Maverick
". W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Ukryte działania
", "Każdy by chciał
" czy serial "Królowe krzyku
". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Hit Manie
", "Twisters
" i komedii romantycznej "Tylko nie ty
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. komediodramat "Huntington
" oraz serial "Chad Powers
", który już we wtorek zadebiutuje na Hulu.
