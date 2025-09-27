Newsy Glen Powell nie chciał fotki ze swoim idolem. Powód: cancel culture
Glen Powell nie chciał fotki ze swoim idolem. Powód: cancel culture

Chcielibyście fotkę z Glenem Powellem? Musicie spełnić jeden warunek: nie możecie być scancellowani. Ostatnio przekonała się o tym pewna osoba z branży filmowej.

Chcesz zdjęcie z Glenem Powellem? Ok, ale nie bądź scancellowany


Goszcząc w podcaście Therapuss with Jake Shane, Powell opowiedział o sytuacji, jaka miała miejsce na jednej z branżowych imprez. Spotkał tam swojego idola – człowieka, który nakręcił niektóre z jego ulubionych filmów. I choć początkowo aktor był bardzo podekscytowany spotkaniem, jego entuzjazm opadł, gdy fotograf zaproponował im wspólne zdjęcie.

GettyImages-2237468217.jpg Getty Images © Amy Sussman
Glen Powell w towarzystwie kolegów z obsady "Chada Powersa" na uroczystej premierze serialu
Byłem fanem zawodowych dokonań tego człowieka, ale nie jego osobistych wyborów – powiedział Powell. Co ciekawe, niewymieniony z nazwiska twórca najwyraźniej bardzo chciał zapozować do wspólnej fotografii.

Ale kiedy taka osoba chce sobie zrobić z tobą zdjęcie, szybko sobie uświadamiasz, że to nie jest dobry pomysł – kontynuował aktor. On zdecydowanie zorientował się, co myślę. I wtedy uświadomiłem sobie, patrząc na jego twarz, że to toksyczna osoba. Kiedy wychodzi do świata, ludzie reagują na niego instynktownie, biorąc pod uwagę zły wybór, jakiego kiedyś dokonał.

Najważniejsze role Glena Powella


Glen Powell najlepiej znany jest z roli porucznika Jake'a "Hangmana" Seresina w widowisku "Top Gun: Maverick". W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Ukryte działania", "Każdy by chciał" czy serial "Królowe krzyku". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Hit Manie", "Twisters" i komedii romantycznej "Tylko nie ty". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. komediodramat "Huntington" oraz serial "Chad Powers", który już we wtorek zadebiutuje na Hulu.  

Glen Powell w filmie "Uciekinier". Zobacz zwiastun


Wśród zbliżających się projektów z udziałem Glena Powella znajdziemy też wyreżyserowany przez Edgara Wrighta thriller sci-fi "Uciekinier" będący remakiem filmu z Arnoldem Schwarzeneggerem z 1987 roku. Film trafi na ekrany w listopadzie. Zobaczcie zwiastun:  


