"Avatar: Istota wody" wraca do kin z fragmentami "Avatara 3"

W październiku do kin powróci widowisko "Avatar: Istota wody". Jeśli wierzyć portalowi Variety, Disney ma dla fanów serii niespodziankę. Otóż pokazom towarzyszyć będzie prezentacja, nigdy wcześniej niewyświetlanych fragmentów filmu "Avatar: Ogień i popiół".
Zobacz fragmenty "Avatara 3" przed grudniową premierą
Fragmenty trzeciego filmu Jamesa Camerona z serii "Avatar
" będą prezentowane po napisach końcowych "Istoty wody
". Disney przygotował trzy różne klipy. Nie oznacza to jednak, że wszystkie trzy zobaczą widzowie jednego seansu "Avatara 2
".
Kampania została tak pomyślana, że każdemu seansowi będzie towarzyszyć tylko jeden z trzech nowych fragmentów. Ciekawscy będą musieli się więc wybrać na "Istotę wody
" co najmniej trzy razy, by obejrzeć je wszystkie. Na razie nie jest jasne, czy w repertuarach kin będzie informacja, jaki fragment towarzyszy danemu seansowi.
"Avatar" to jedna z najbardziej kasowych serii w dziejach kina. Pierwsza część zarobiła na świecie 2,9 mld dolarów
(wliczając wszystkie wznowienia), a druga – 2,3 mld dolarów
. "Avatar: Ogień i popiół"
trafi do kin przed świętami Bożego Narodzenia.
Zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół"