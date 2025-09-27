Newsy Filmy "Avatar: Istota wody" wraca do kin z fragmentami "Avatara 3"
Filmy

"Avatar: Istota wody" wraca do kin z fragmentami "Avatara 3"

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jak+zobaczy%C4%87+nowe+fragmenty+widowiska+%22Avatar%3A+Ogie%C5%84+i+popi%C3%B3%C5%82%22+w+pa%C5%BAdzierniku-163137
&quot;Avatar: Istota wody&quot; wraca do kin z fragmentami &quot;Avatara 3&quot;
W październiku do kin powróci widowisko "Avatar: Istota wody". Jeśli wierzyć portalowi Variety, Disney ma dla fanów serii niespodziankę. Otóż pokazom towarzyszyć będzie prezentacja, nigdy wcześniej niewyświetlanych fragmentów filmu "Avatar: Ogień i popiół".

Zobacz fragmenty "Avatara 3" przed grudniową premierą



Fragmenty trzeciego filmu Jamesa Camerona z serii "Avatar" będą prezentowane po napisach końcowych "Istoty wody". Disney przygotował trzy różne klipy. Nie oznacza to jednak, że wszystkie trzy zobaczą widzowie jednego seansu "Avatara 2".


Kampania została tak pomyślana, że każdemu seansowi będzie towarzyszyć tylko jeden z trzech nowych fragmentów. Ciekawscy będą musieli się więc wybrać na "Istotę wody" co najmniej trzy razy, by obejrzeć je wszystkie. Na razie nie jest jasne, czy w repertuarach kin będzie informacja, jaki fragment towarzyszy danemu seansowi.

"Avatar" to jedna z najbardziej kasowych serii w dziejach kina. Pierwsza część zarobiła na świecie 2,9 mld dolarów (wliczając wszystkie wznowienia), a druga – 2,3 mld dolarów.

"Avatar: Ogień i popiół" trafi do kin przed świętami Bożego Narodzenia.

Zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół"




