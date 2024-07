Andrew Scott w nowym widowisku o lądowaniu w Normandii. Zagra meteorologa

Co wiemy o filmie "Pressure”?

"Pressure" - opis fabuły

Kariera Andrew Scotta nabiera rozpędu. Świeżo nominowany do nagrody Emmy za serial " Ripley " aktor wcieli się w główną rolę filmu "Pressure”, opowiadającego historię lądowania w Normandii.W tej opartej na faktach opowieści Andrew Scott ma wcielić się w postać Jamesa Stagga, głównego meteorologa aliantów, którego zadaniem było informowanie generała Eisenhowera o warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na inwazję w Normandii. Film pochyla się nad ciężarem tej decyzji, która miała kluczowe znaczenie dla losów wojny i biegu dalszej historii.Reżyserem projektu będzie Anthony Maras (" Hotel Mumbaj "), który wraz z Davidem Haigiem napisał także scenariusz. Historia oparta jest o szeroko docenianą przez krytyków sztukę Haiga , którą to w 2019 roku wystawiał dla samej królowej Elżbiety z okazji 75. rocznicy D-Day. Wiemy już, że Studio Canal, jako producent i dystrybutor filmu, wprowadzi "Pressure" do kin w przyszłym roku. Zdjęcia do historycznego widowiska mają rozpocząć się już we wrześniu. Film kręcony będzie w Wielkiej Brytanii. Portal Deadline dostarcza także oficjalny opis fabuły filmu.Na 72 godziny poprzedzających D-Day wszystkie elementy są na swoim miejscu, za wyjątkiem kapryśnej pogody. Główny meteorolog aliantów James Stagg ( Andrew Scott ) zostaje delegowany do przewidzenia i dostarczenia najbardziej dokładnej prognozy pogody w historii, od której zależeć mają losy świata. Niewłaściwe warunki mogą spalić plan morskiej inwazji, a każdy dzień opóźnienia grozi przewidzeniem operacji przez niemiecki wywiad. Ostateczna decyzja należeć będzie do Naczelnego Dowódcy Aliantów, Dwighta D. Eisenhowera. W ciągu zaledwie kilu godzin losy wojny i życie milionów ludzi zawisną na cienkim włosku kaprysów pogody.Film planowany jest jako psychologiczna opowieść o odpowiedzialności, stresie i jego konsekwencjach, a także o narastających napięciach pomiędzy zespołami meteorologów, przewidującymi odmienne zachowania chmur nad Normandią. Producenci obiecują jednak, że budżet filmu przewiduje imponujące sceny historycznych wydarzeń. Na ten moment dokładna data premiery oraz reszta obsady widowiska nie są jeszcze znane.