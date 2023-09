Andriej Zwiagincew podpadnie Putinowi? Jego nowy film opowie o rosyjskim oligarsze

O czym opowie "Jupiter", nowy film Andrieja Zwiagincewa?

Zobacz zwiastun filmu "Niemiłość"

Producenci zapowiadają, że "Jupiter", nowy film Andrieja Zwiagincewa , będzie eksplorował tematy korupcji i władzy. Opowie on o rosyjskim oligarsze, który w trudnych czasach próbuje zabezpieczyć przyszłość swojej rodziny. W projekt zaangażowani są stali współpracownicy reżysera, m.in. operator Mikhail Krichman i scenograf Andrey Ponkratov Andriej Zwiagincew twierdzi, że "Jupiter" będzie bardzo nowoczesną historią, która wykracza poza dzisiejszy kontekst polityczny.– powiedział.Aktualnie filmografię Andrieja Zwiagincewa zamyka dramat " Niemiłość ", którego premiera odbyła się na festiwalu w Cannes w 2017 roku. Zdobył tam Nagrodę Jury. Walczył też o Oscara i Złoty Glob. Zobaczcie jego zwiastun:Borys ( Aleksiej Rozin ) i Żenia ( Marjana Spivak ), mieszkańcy wielkiego miasta we współczesnej Rosji, mają się rozstać. Nie mogą znaleźć wspólnego języka, a ich kontakty ograniczają się do wybuchowych kłótni, w których wyliczają wzajemne urazy. Oboje żyją na niezłym poziomie. Mają nowych partnerów, z którymi chcą jak najszybciej związać się na stałe. Przeszkodą w ułożeniu życia od nowa może okazać się ich 12-letni, niechciany syn Alosza. Rodzice nie mają z nim kontaktu. Borys i Żenia swój plan chcą zrealizować, nawet jeśli będzie to oznaczało porzucenie dziecka.