Reżyser "Flasha" ma nowy pomysł na siebie: produkcja horrorów

"They Will Kill You" - Rosjanin nakręci dla twórcy "Flasha" horror

. Rodzeństwo Muschietti odpowiadać będzie za stronę twórczą przedsięwzięcia.Nocturna ma już pierwszy projekt w przygotowaniu. Nosi tytuł. Za jego reżyserię odpowiadać będzie Rosjanin Kirill Sokolov , autor Sokolov napisał również scenariusz do spółki z Alexem Litvakiem , który ma na swoim koncie teksty do takich produkcji jak " Predators " i " Trzej muszkieterowie ".połączy wątki typowe dla horroru z czarnym humorem, z którego znany jest Sokolov . Główną bohaterką jest kobieta, która odpowiada na ogłoszenie o pracę. Ma zostać gosposią w tajemniczej nowojorskiej rezydencji. Kobieta nie wie, że miejsce to znane jest z licznych zaginięć.