Reżyser "To" nakręci nowy "Skowyt" dla Netfliksa

Wraca pomysł realizacji filmu, czyli nowej wersji. Obraz zostanie nakręcony dla platformy Netflix i zostanie wyreżyserowany przez Andrésa Muschiettiego Oryginał nakręcił Joe Dante w 1981. Jego bohaterką była dziennikarka Karen White. Okazuje się, że ma ona nowego fana. Niestety nie jest on całkiem normalnym człowiekiem. Karen zostaje przynętą na bezwzględnego mordercę-gwałciciela Eddiego Quista. Po jego śmierci nawiedzają ją dziwne koszmary. Dr George Waggner poleca jej by udała się na odpoczynek do Kolonii. Niestety Karen nie wie, że jest to kolonia dla wilkołaków. W lesie dzieją się dziwne rzeczy, a mąż Karen - Bill zostaje szybko uwiedziony przez tajemniczy świat wilków. "Dar" jest również proponowany Karen, jednakże ona odmawia.Niestety nabędziemy musieli trochę poczekać. Muschietti wcześniej stanie za kamerą komiksowego widowiska