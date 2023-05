Batman? Czy reżyser widowiska "Flash" trolluje fanów DC?

"The Brave and the Bold". Czy Andy Muschietti ma szansę na stanowisko reżysera?

Czy Andy Muschietti , reżyser widowiska, pozostanie w DC na dłużej? Czy to możliwe, że następnym jego projektem będzie film o Batmanie ? Takie spekulacje rozgorzały po tym, jak Argentyńczyk udzielił odpowiedzi na pytanie jednego z dziennikarzy... czy raczej jej nie udzielił. Muschietti na premierzew Toronto został zapytany o to, jaka byłaby jego interpretacja postaci Batmana w filmie. Pytanie to wynikało z faktu, że Muschietti zaprezentował nam wedwóch różnych Batmanów : jednego granego przez Bena Afflecka i drugiego w wykonaniu Michaela Keatona Odpowiedź reżysera rozbudziła w Internecie gorące spekulacje na temat jego udziału w nowym projekcie DC Studios. A odpowiedź ta brzmi:Czy naprawdę jest brany pod uwagę przez Jamesa Gunna Petera Safrana ? Czy po prostu trolluje fanów DC W filmie tym zostanie wprowadzona do uniwersum DC postać Batmana . Nie będzie to więc ten sam bohater, którego gra Robert Pattinson . Jego Batman jest częścią Elsewhere, czyli uniwersum gromadzącym alternatywne wersje komiksowych postaci.Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Podobno jednak, czy, jak określa go twórca, "mały skurwiel". Inspiracją są prace Granta Morrisona o Damianie, który, wychowany przez zabójców, staje się morderczym socjopatą.Jeśli James Gunn nie zmieni zdania, to Batman w uniwersum DC będzie o kilka lat starszy od Supermana , którego poznamy w widowisku