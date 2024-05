Andy Serkis jako schorowany nazista. Woody Harrelson będzie go leczył

"The Man with the Miraculous Hands" – Andy Serkis i Woody Harrelson na ekranie

Andy Serkis – ostatnie role

NA SKRÓTY: "Władca Pierścieni: Drużyna pierścienia"

Akcja filmu rozgrywa się w 1939 roku podczas II wojny światowej i opowiada prawdziwą historię uznanego apolitycznego masażysty Felixa Kerstena (w tej roli Harrelson), który został prywatnym lekarzem schorowanego Heinricha Himmlera – oficera SS uważanego za głównego architekta Holokaustu.Gdy w całej Europie szaleje wojna, stan zdrowia Himmlera pogarsza się, a jego jego władza rośnie, Kersten znajduje się w wyjątkowej sytuacji, w której może wpływać na proces podejmowania decyzji na najwyższym szczeblu w Trzeciej Rzeszy. Prowadząc bardzo niebezpieczną grę, która na każdym kroku może kosztować go życie, i wykorzystując swoje umiejętności medyczne jako broń, lekarzowi udaje się wpłynąć na Himmlera, zwrócić go przeciwko Hitlerowi, a tym samym uratować wiele tysięcy istnień ludzkich.Autorem scenariusza i reżyserem filmu jest Oren Moverman , twórca " W imieniu armii ".Poza sztandarowymi rolami we "Władcy pierścieni" i "Genezie planety małp" Andy Serkis dał się poznać widzom w ostatnim czasie także w takich filmach, jak " Czarna Pantera ", " Batman " czy serialu " Gwiezdne wojny: Andor ".Zaledwie kilka dni temu ogłoszono, że Serkis wraz Peterem Jacksonem wskrzeszą serię "Władca Pierścieni". Więcej o tym przeczytacie pod linkiem: