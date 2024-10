"Dobry omen": Trzeci sezon tylko z jednym odcinkiem i bez Neila Gaimana

"Dobry omen": trzeci sezon będzie miał 90 minut

O czym opowiada "Dobry omen"?

"Dobry omen" – zwiastun

. Finał będzie miał więc formę filmu telewizyjnego.. Pisarz i scenarzysta ustąpił z pozycji ze względu na zarzuty o seksualne nadużycia pod jego adresem . Gaiman pracował przy scenariuszu finału, ale nie będzie pracował przy serialu, kiedy ponownie ruszy produkcja. Nie będzie też podpisany jako producent wykonawczy.Zdjęcia do trzeciego sezonu chwilowo wstrzymano, ale ekipa ma wrócić do pracy na początku 2025 roku w Szkocji.Doprowadziło to do stworzenia drugiego sezonu, który miał swoją premierę w lipcu 2023 roku, gdzie rozbudowano wątek przyjaźni między Aziraphalem ( Michael Sheen ), wybrednym aniołem i sprzedawcą rzadkich książek, a prowadzącym hulaszczy tryb życia demonem Crowleyem ( David Tennant ).Decyzja o kręceniu trzeciego sezonu padła pod koniec zeszłego roku.– zapowiedział wtedy Gaiman.