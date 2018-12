Annaleigh Ashford nie pójdzie do łóżka z szefem wytwórni filmowej

Getty Images © Bruce Glikas



Zdobywczyni nagrody Tony Annaleigh Ashford zagra główną rolę w filmie biograficznym. Obraz wyprodukuje Gene Kirkwood Film będzie historią Judy Holliday , szansonistki, która w latach 40. rozpoczęła karierę aktorską. Byłą na kontrakcie z wytwórnią 20th Century Fox, której szefem był wszechwładny Darryl F. Zanuck. Ten chciał ją zaciągnąć do swojego łóżka, ale Holliday mu się opierała. Przeniosła się na Broadway, gdzie odniosła sukces w "Born Yesterday". Zagrała później w jej kinowej wersji (nakręconej dla studia Columbia Pictures) i za swoją rolę została nagrodzona Oscarem . Grupa trzymająca władzę nie zapomniała jednak jej niezależności i otwartości w wyrażaniu swoich poglądów. Została napiętnowana jako komunistka, przez co nie mogła znaleźć pracy w Hollywood. Zmarła wieku 43 lat na raka piersi.Na razie nie wiadomo, kiedy film trafi do produkcji.