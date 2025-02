Aplikacja Filmwebu nominowana do Mobile Trends Awards!

Od 13 lat Mobile Trends Awards jest przyznawana firmom, które z sukcesem wykorzystują technologie mobilne. Co roku o statuetkę rywalizują najlepsze marki, doceniane za innowacyjność, dostosowanie do użytkowników i rozpoznawalność.Odwszyscy miłośnicy aplikacji mobilnych mają szansę wpłynąć na wyniki Mobile Trends Awards poprzez głosowanie online. Swój głos będzie można oddać na stronie https://mobiletrendsawards.pl/ Nominacja do Mobile Trends Awards to dobra okazja, aby opowiedzieć Wam o zmianach i aktualizacjach, które wprowadziliście w aplikacji Filmwebu w 2024 roku:● Dodaliśmy sekcję "Aktywności znajomych i obserwowanych", dzięki której Użytkownicy mogą przeglądać oceny filmów, seriali, programów TV i gier wystawione przez ich znajomych oraz krytyków filmowych w ostatnim czasie● Dodaliśmy sekcję "Statystyki" do profilu użytkownika. Można w niej sprawdzić, jakie gatunki są oceniane najczęściej, którzy aktorzy, aktorki czy reżyserzy otrzymują najwyższe oceny, a także ile filmów z rankingów top 500 filmów oraz seriali zostało obejrzanych. Użytkownicy mogą również przeglądać profile i statystyki znajomych● Zadbaliśmy o łatwiejsze przemieszczanie się po aplikacji, dodając przejrzyste i intuicyjne menu nawigacyjne● Ułatwiliśmy wyszukiwanie filmów w kinach, umożliwiając sprawdzenie lokalizacji kin, w których można obejrzeć wybrany film. Dzięki integracji z Multikinem użytkownicy mogą bezpośrednio przejść do zakupu biletów● Zmieniliśmy sposób prezentacji ocen krytyków na stronach produkcji, wprowadzając kodowanie kolorystyczne (tzw. system semaforowy), co ułatwia szybkie podjęcie decyzji, czy dana produkcja jest warta obejrzenia● Wprowadziliśmy oznaczenia gatunkowe i rankingowe na stronach produkcji, które pomagają Użytkownikom w odnajdywaniu podobnych filmów i seriali● Dodaliśmy powiadomienia redakcyjne, aby Użytkownicy mogli być na bieżąco z najważniejszymi newsami ze świata filmu